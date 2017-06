In Basel ist er bereits fester Bestandteil der Badekultur, jetzt soll er sich auch rheinaufwärts ausbreiten. Der Wickelfisch ist ein praktische, wasserfeste Tasche, die Utensilien aufnimmt, die man als Schwimmer nicht unbeaufsichtigt am Ufer liegen lassen möchte.

Der Wickelfisch macht sich auf, die Region zu erobern! Diese Nachricht kommt aktuell von der Hochrhein-Kommission. Wer jetzt Wickeltisch gelesen hat und sich fragt, wie und warum sich ein altbekanntes Utensil aus dem Kinderzimmer im deutsch-schweizerischen Grenzraum verbreiten soll, dem sei gesagt, es handelt sich tatsächlich um eine wasserdichte Tasche in Fischform. Darin können Schwimmer ihre Utensilien unterbringen, wenn sie ins Wasser springen wollen, aber gerade keine Umkleide in der Nähe ist. Jemanden zurückzulassen, der am Ufer auf Kleider und Wertsachen aufpasst, wäre bei den gerade herrschenden Temperaturen mehr als unfair. Was man nicht auf dem Handtuch liegenlassen will, kann also in diesem Wickelfisch verstaut werden. Der wird am Schwanzende verschlossen – das wird sieben Mal umgeschlagen – und folgt im Wasser dem Schwimmer überall hin. Dank kräftiger Farben sollen andere Wassersportler den Fisch erkennen und so Kollisionen vermeiden können. Erfunden wurde der schwimmende Safe/Kleidersack in Basel, wo, das versichert die Hochrheinkommission, dieses Accessoire zum festen Bestandteil der Badekultur gehört. Der natürliche Lebensraum des Wickelfischs sind Flüsse wie der Rhein und Badeseen. Nun bieten auch 14 Tourismusbüros von Schaffhausen bis Lörrach den Wickelfisch an. Angestoßen hat dies die Hochrheinkommission, die sich für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region einsetzt. Den Fisch gibt es auch bei den Tourist-Infos in Küssaberg und Hohentengen sowie beim Rheincamping in Waldshut, wo Schwimmer gern in den Rhein steigen. Ein Zelt passt in den Fischbauch nicht hinein, aber T-Shirt, Shorts und genügend Geld, um sich, zivilisiert gekleidet, rheinabwärts am Ufer irgendwo einen Kaffee zu gönnen.

