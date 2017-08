vor 1 Stunde Susann Klatt-D'Souza Waldshut Leere Regale

Wer am Montag seine Wocheneinkäufe erledigen wollte, staunte nicht schlecht, als er in einem Waldshuter Supermarkt vor teilweise leeren Kühlregalen stand. Weder Tiefkühlprodukte noch Milch, Käse und Wurst seien im Angebot gewesen, wie ein Kunde berichtet. Der Grund für die gähnende Leere in den Kühlregalen war aber nicht die hohe Nachfrage von Kunden am Wochenende gewesen, sondern ein anderer.