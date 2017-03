Für den Erhalt der Freibäder Waldshut und Tiengen werden Bürger am Samstag um 11.55 Uhr eingeladen, ein symbolisches Badeparadies vor dem Rathaus zu schaffen. Eine Glosse von Lukas Schäfer

Nach einer verregneten und stürmischen Woche werden heute in Waldshut endlich frühlingshafte Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius erwartet. Viele Menschen zieht es dieses Wochenende ins Freie, um die wohltuenden Sonnenstrahlen möglichst lange zu genießen. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen heute in der warmen Frühlingssonne Menschen in der Innenstadt begegnen, die nur mit Badesachen bekleidet sind. Die gehören zum Verein Pro Freibad Waldshut und treffen sich heute unter dem Motto „Es ist fünf vor zwölf“ im Vorfeld der Gemeinderats-Entscheidung über die Freibäder Waldshut und Tiengen. Treffpunkt, passend zum Motto: 11.55 Uhr, am Rathaus. Das seit Jahren diskutierte Bäder-Thema steht am Montag, 3. April, bei einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Katholischen Gemeindesaal in Waldshut zur Beschlussfassung an. Wenn Sie sich für den Erhalt des Waldshuter Freibades engagieren möchten, genießen Sie heute die symbolische Idylle eines Badeparadieses als Kurzurlaub in der Innenstadt. Folgen Sie der Einladung der Bürgerinitiative und kommen Sie mit Artikeln wie Badekleidung, Schwimmtieren, Taucherbrillen, Handtüchern, und Liegestühlen zum Rathaus. Für die Zukunft der Freibäder.lukas.schaefer@suedkurier.de