06.01.2017 23:00 Manfred Herbst Exklusiv Waldshut Ein Schweizer Bohnen-König hat es schwer an Dreikönig

Wer in der Schweiz an Dreikönig das Kuchenstük mit der Bohne oder der Figur erwischt, ist Bohnenkönig für einen Tag und alle anderen müssen ihm zu Diensten sein – dumm nur, dass es in der Schweiz ein Werktag ist und es in Deutschland keine Einkaufsmöglichkeit gibt.