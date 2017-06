Nachtschwärmer machen den Anwohnern der Waldshuter Innenstadt manchmal die Nacht zum Tage, wenn sie sich lautstark auf den Heimweg machen. Würden Schilder helfen, auf denen – pssst – um Ruhe gebeten wird?

Als vor zwei Jahren Anwohnerbeschwerden laut wurden wegen nächtlichen Lärms in der Waldshuter Innenstadt, befasste sich der Gemeinderat mit dem Thema und sann darüber nach, wie nach Mitternacht Ruhe einkehren könnte in die gute Stube der Waldstadt. Stadträtin Sylvia Döbele machte den Vorschlag, mittels Hinweisschildern um Ruhe zu bitten. Manche Nachtschwärmer meinten es nicht böse und seien sich einfach nicht bewusst, wie laut und störend sie sich verhalten. Daraus wurde nichts, da man den Passanten so viel Einsicht nicht zutraute. Nach wie vor können Anwohner immer wieder nächtliche Handygespräche im Wortlaut mitverfolgen, hören zu, wie heimkehrende Cliquen sich über mehrere Straßenecken hinweg voneinander verabschieden, bekommen den Streit von Paaren auf dem Heimweg mit oder werden von leistungsfähigen Automusikanlagen indirekt, aber lautstark beschallt. Unter Nachbarn kursierten Tipps für Schutzmaßnahmen wie Fenster auf und „Ruhe“ brüllen oder Mantel überwerfen, auf die Straße eilen und den Ruhestörern Auge in Auge die Meinung geigen. Was wiederum mit einem gewissen Geräuschpegel verbunden wäre und damit kontraproduktiv. So gesehen, wäre ein Versuch mit Hinweisschildern gar keine schlechte Idee. Die sind von Natur aus leise, sagen aber deutlich „Pssst“.

