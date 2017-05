Wer wie SÜDKURIER-Redakteurin Juliane Schlichter nur mit halbem Ohr den Verkehrsfunk am Hochrhein hört, wähnt sich plötzlich auf einer Zeitreise.

Der Verkehrsfunk ist eine feine Sache. Als fester Bestandteil vieler Radiosender informiert er die Verkehrsteilnehmer in der Regel zuverlässig über mögliche Beschwernisse auf dem Weg von A nach B. So kann man samstags inzwischen die Uhr danach stellen, wann der Südwestrundfunk über die allwöchentliche Karawane der eidgenössischen Einkaufstouristen zwischen Klingnau und dem Grenzübergang in Koblenz berichtet.

Auch unter der Woche ist der Hochrhein im Verkehrsfunk präsent. So wie gestern Morgen, als darüber informiert wurde, dass die A 98 zwischen Weil am Rhein und Schaffhausen gesperrt ist. Moment mal! A 98 zwischen Weil am Rhein und Schaffhausen? Die gibt es doch bis auf wenige, kurze Abschnitte noch gar nicht! Ist der Fluxkompensator von Doc Brown aus der Filmtrilogie "Zurück in die Zukunft" endlich serienreif und ermöglicht nun auch den Fahrzeugen am Hochrhein Reisen in die Zukunft?

Leider nicht, denn der aufmerksame Radiohörer erfährt noch, dass sich die Sperrung lediglich auf den Abschnitt im Tiengener Bürgerwaldtunnel bezieht und dass dadurch mit Stau auf der B 34 zu rechnen sei. Schade eigentlich, dass sich der besagte Stau nur auf Waldshut-Tiengen bezieht. Denn würde die Blechlawine auf der gesamten Strecke zwischen Weil am Rhein und Schaffhausen zum Stillstand kommen, dann wäre das ungeduldige Hupen der Staugeplagten vielleicht sogar bis Berlin zu hören. Und dann hätte das Schneckentempo bei Planung und Bau der Autobahn 98 hoffentlich endlich ein Ende.

Wenn nicht, müssen wir halt doch so lange warten, bis der technische Fortschritt die A 98 überflüssig gemacht hat. Denn wie sagte Doc Brown am Ende des ersten Teils von "Zurück in die Zukunft", bevor er in seinen fliegenden De Lorean stieg: "Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen."

