Waldshut Zweiter Stromausfall innerhalb von zwei Tagen: Drei Gemeinden betroffen

In Waldshut, Albbruck und Dogern ist am Donnerstagvormittag der Strom ausgefallen. Zwei defekte Kabel sollen die Ursache gewesen sein. Schon nach wenigen Minuten war ein Teil des Gebiets wieder versorgt.

Nachdem am Mittwoch der Strom in Teilen von Lauchringen und Wutöschingen für rund vier Stunden weg war, hat es am Donnerstag Waldshut, Albbruck und Dogern getroffen: Um 11.52 Uhr fiel hier der Strom aus. Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen informierten auf ihrer Homepage und auf Facebook über den Stromausfall. In den Mitteilungen heißt es, die Monteure der Stadtwerke seien vor Ort. "Es hängt definitiv nicht mit dem gestrigen Stromausfall zusammen", teilten die Verantwortlichen mit."Aufgrund von zwei defekten Mittelspannungskabeln löste der Hochspannungstrafo im Umspannwerk Waldshut aus. Daraufhin fiel der Strom in Waldshut komplett aus", informierte das Unternehmen Energiedienst am Abend.Auch die Waldshuter Kaiserstaße war von dem Stromausfall betroffen. Hier konnte aber schon nach wenigen Minuten, ebenso wie in zahlreichen anderen Haushalten, der Strom wieder fließen. Durch Umschaltungen in der Netzleitstelle in Rheinfelden sei dies so schnell möglich gewesen, teilten die Energiedienste mit. Die letzte Station sei um 13.53 Uhr wieder versorgt gewesen.