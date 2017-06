Waldshut Zweiter Stromausfall innerhalb von zwei Tagen: Dieses Mal ist Waldshut-Tiengen betroffen

In Waldshut ist am Donnerstagvormittag der Strom ausgefallen. Eine Ursache für den Ausfall ist noch nicht bekannt. Ein Großteil der Kreisstadt wird mittlerweile wieder versorgt.

Nachdem am Mittwoch der Strom in Teilen von Lauchringen und Wutöschingen für rund vier Stunden weg war, hat es nun Waldshut getroffen: Der Strom ist ausgefallen, eine Ursache ist bislang nicht bekannt. Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen informierten auf ihrer Homepage und auf Facebook über den Stromausfall. In den Mitteilungen heißt es, die Monteure der Stadtwerke seien vor Ort. Auch die Waldshuter Kaiserstaße war von dem Stromausfall betroffen. Hier war die Versorgung nach kurzer Zeit wiederhergestellt.Nach kurzer Zeit war die Stromversorgung im Großteil der Kreisstadt wieder hergestellt. Aus Dogern berichteten Anwohner dagegen, dass der Blackout bei ihnen noch andauere. Laut Auskunft der Stadtwerke laufe derzeit die Fehlerortung. "Es hängt definitiv nicht mit dem gestrigen Stromausfall zusammen", teilten die Verantwortlichen mit.