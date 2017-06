Waldshut Zweimal Streit am Waldshuter Busbahnhof: Frau schlägt Mann Flasche auf den Kopf

Gleich zweimal musste die Polizei am Montag wegen Streitigkeiten an den Busbahnhof ausrücken. Erst stritt ein Pärchen, dann zwei Männer – die davon aber nichts mehr wissen wollten als die Polizei kam.

Nach einem Streit am Busbahnhof musste ein 37-jähriger Mann am Montagnachmittag im Krankenhaus behandelt werden. Er wurde zuvor von einer 47-Jährigen mit einer Flasche am Kopf verletzt worden. Das Pärchen war laut Polizeibericht gegen 16.30 Uhr in Streit geraten.

Etwa eine Stunde später waren es zwei Männer, die eine Auseinandersetzung austrugen. Beim Eintreffen der Polizei wollten die alkoholisierten Männer, 43 und 27 Jahre alt, davon allerdings nichts mehr wissen. Augenscheinliche Verletzungen hatte keiner der beiden, berichten die Beamten. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt, weitere Ermittlungen folgen.