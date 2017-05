Waldshut Zwei Verletzte bei Prügelei wegen Nichtbenutzung eines Radwegs

Immer wieder benutzen Radfahrer zwischen Zoll und Stadtmitte in Waldshut die enge B 34 anstelle des parallel verlaufenden Geh- und Radwegs. Jetzt kam es darüber zu einer Schlägerei zwischen einem Autofahrer und einem Radler.

Mit einer Schlägerei und zwei Leichtverletzten endete laut Polizeibericht am Sonntag kurz nach 13 Uhr ein Streit um die Nichtbenutzung eines Radwegs in Waldshut. Wie die Polizei mitteilte, war ein 36-jähriger Radfahrer mit seiner Familie auf der B 34 zwischen dem Zoll und der Stadtmitte unterwegs. Hinter ihnen folgte ein 51-jähriger Autofahrer, der sich daran gestört habe, dass die Fahrradfahrer nicht den kombinierten Geh- und Radweg auf der anderen Seite der Straße benutzten. Nach zunächst verbalem Disput sei es kurz darauf auf dem Parkstreifen am Rheinschloss zum handfesten Schlagabtausch gekommen. Beide Beteiligten seien leicht verletzt worden. Die Polizei, die von einem Zeugen gerufen wurde, ermittelt nun gegen beide Kontrahenten wegen Körperverletzung. Außerdem wurde ein Schaden an einem Auto gemeldet, entstanden vermutlich bei der Prügelei. Nach Auskunft des städtischen Ordnungsamts ist die Benutzung des Geh- und Radwegs für Radfahrer nicht vorgeschrieben, sondern freiwillig.