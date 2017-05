Waldshut-Tiengen Zwei Festnahmen nach Einbruchserie

Nach einer Serie von Einbrüchen und Einbruchsversuchen am vergangenen Wochenende in Waldshut-Tiengen sind nach Polizeiangaben zwei Tatverdächtige ermittelt worden.

Gleich zweimal drangen Einbrecher laut Polizeibericht in das Gelände des Waldshuter Freibads ein. Betroffen waren außerdem ein Supermarkt und ein Dönerimbiss in Waldshut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen darüber hinaus Einbruchsversuche in einen Auto-Waschpark, in eine Bäckereifiliale sowie in den Welt-Laden in Waldshut vor. Teilweise seien die Taten erst Stunden später durch die Geschädigten entdeckt und der Polizei gemeldet worden. Nach einem Einbruchsalarm am späten Sonntagabend bei einem Einkaufsmarkt in Waldshut konnten laut Polizeibericht im Rahmen der Fahndung zwei Männer im Alter von 18 und 33 Jahren von einer Streife des Polizeireviers Waldshut-Tiengen vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat in Waldshut-Tiengen führten im Anschluss umfangreiche Ermittlungen durch. Aufgrund der Spurenlage und nach einem nahezu umfassenden Geständnis von einem der Täter, so berichtet die Polizei, sei davon auszugehen, dass die erwähnten Einbrüche und Einbruchsversuche den beiden Männern zugeordnet werden können. Der 18-Jährige befindet sich bis auf weiteres wieder auf freiem Fuß. Der 33-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.