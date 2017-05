Tiengen Zwei Fälle in Tiengen: Erneut Autoaufbrüche mit Diebstahl

Die Serie von Autoaufbrüchen in Tiengen und Lauchringen, mit der sich mittlerweile Schwerpunktermittlungen der Polizei beschäftigen, geht weiter.

In der Zeppelinstraße und in der Hadwigstraße in Tiengen wurden laut Polizeibericht in der Nacht zum Mittwoch an zwei geparkten Autos die Scheiben eingeworfen und die in den Fahrzeugen zurückgelassenen Geldbörsen gestohlen. In den Geldbörsen befanden sich neben Bargeld auch Ausweise, Führerscheine und Bankkarten.