vor 1 Stunde Dana Coordes und Susann Klatt-D'Souza Waldshut Zufrieden ins neue Schuljahr: Waldshuter Schulen spüren Lehrermangel kaum

Für hunderte Kinder in Waldshut beginnt in diesen Tagen nach den sechswöchigen Sommerferien der Unterricht. Wir haben uns bei den allgemeinbildenden Schulen in Waldshut umgehört, wie hoch die Schülerzahlen sind und was es Neues an den jeweiligen Schulen gibt.