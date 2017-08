vor 2 Stunden SK Zu schnell auf steiler Straße: Auto stößt mit Linienbus zusammen

Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus wurde am Mittwoch auf der Kalvarienbergstraße in Waldshut ein Auto so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Laut Polizei wurde das Auto von der Straße geschleudert.