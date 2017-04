Waldshut-Tiengen Zu laut und nicht verkehrssicher: Nissan muss in die Schweiz zurück

Da hatte ein 20-jähriger Autofahrer seinen Nissan ordentlich aufgemotzt, doch weiter als bis zum Grenzübergang Waldshut-Koblenz kam er damit nicht. Die deutsche Verkehrspolizei hatte einiges zu beanstanden und schickte den Wagen auch an die Schweizer Kollegen weiter.

Der Polizei wurde am Samstagmittag gemeldet, dass am Grenzübergang Waldshut-Koblenz ein getuntes Fahrzeug aufgefallen und angehalten worden sei. Die Verkehrspolizei wurde hinzugezogen, um den Nissan näher unter die Lupe zu nehmen. Dabei wurde festgestellt, dass Reifen in unzulässiger Größe montiert wurden und mit Distanzscheiben eine größere Spurbreite hergestellt wurde. An der Hinterachse standen die Räder weit über die Karosserie hinaus, die Bodenfreiheit durch das eingebaute Gewindefahrwerk nicht mehr ausreichend. Die Räder streiften deshalb die Karosserie und wiesen schon deutliche Streifspuren auf. Das vordere Kennzeichen lag hinter der Windschutzscheibe und war nicht ausreichend sichtbar, außerdem fiel das Fahrzeug durch übermäßige Geräuschentwicklung auf. Das Auto wurde als verkehrsunsicher eingestuft, die Weiterfahrt untersagt. Zur Sicherstellung des Bußgeldverfahrens wurde eine Kaution erhoben. Der 20 Jahre alte Fahrer und sein Fahrzeug wurden im Anschluss an die Polizei der Schweiz überstellt.