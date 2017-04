Tiengen Zeugen gesucht: Dieb räumt die Ladenkasse leer

Ein unbekannter Täter hat in einem Zoogeschäft im Sulzerring in Tiengen die Kasse geleert. Der Inhaber war im hinteren Ladenbereich mit Kundschaft beschäftigt.

Zu einem Diebstahl kam es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in einem Zoogeschäft im Sulzerring in Tiengen. Nach Polizeiangaben betrat eine noch unbekannte Person das Geschäft und räumte die Tageseinnahmen aus der Kasse, während der Inhaber im hinteren Ladenbereich mit Kundschaft beschäftigt war. Zeugen, die verdächtige Personen am Sulzerring gesehen haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Tiengen, Telefon 07741/83160, in Verbindung zu setzen.