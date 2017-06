Waldshut-Tiengen Zehn Künstler schaffen für das Symposium "Luftart  grenzenlos" unter freiem Himmel kreativ gestatete Fahnen

Das Kunstsymposium "Luftart – grenzenlos" erlebt nach mehr als zehn Jahren eine Neuauflage. Wieder sollen rund 30 große Fahnen die Innenstadt schmücken. Zehn Künstler arbeiten hierfür in einem Open-Air-Atelier.

Das Kunstsymposium „Luftart – grenzenlos“ geht in die nächste Runde. Unter dem Motto „grenzenlos“ werden zehn Künstler aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich Motive kreieren, die später die Tiengener Innenstadt zieren sollen. Technik und Motiv sind den Künstlern überlassen. Die rund 30 Motive entstehen vom 20. bis 23. Juni im Open-Air-Atelier an der Schlossmauer. Ab Freitag, 14. Juli, werden sie vergrößert auf Fahnenstoff gedruckt und in Größen von mehreren Quadratmetern zwischen den Häuserfassaden befestigt. Zuvor kann man die Originale zwischen dem 23. Juni und dem 9. Juli in den Schwarzenberg-Sälen des Tiengener Schlosses bewundern. Vernissage ist am 23. Juni um 19 Uhr.

Organisiert wird das Kunstsymposium von der Tiengener Aktionsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem Verein Freunde Schloss Tiengen und dem Tiengener Maler und Bildhauer Josef Briechle. In seinen Händen liegt die künstlerische Leitung des Symposiums. Bereits 2006 hatte er das erste Luftart-Symposium initiiert. Die Idee sei ihm während einer Reise ins spanische Granada gekommen, erzählt er. Damals wurden die Motive als Sonnensegel installiert, die die Hauptstraße waagrecht überdachten. „Ich wollte das mediterrane Flair in die Stadt bringen“, sagt Briechle.

Die Neuauflage bediene das wieder spürbare Bedürfnis der Öffentlichkeit nach einem solchen Symposium. Dieses Mal entschied man sich für hängende Fahnen und zwar in der oberen und unteren Hauptstraße sowie in der Zuber- und in der Korngasse. „Wir wollen die Kunst dorthin bringen, wo man sie sieht“, sagt Kurt Reckermann, Geschäftsführer der Tiengener Aktionsgemeinschaft. Und das sei eben in den Straßen, wo die Öffentlichkeit sie auch ohne den Besuch von Ausstellungen sehen könne.

Bis zum Beginn in wenigen Tagen müssen noch zahlreiche Befestigungen an den Häuserfassaden angebracht werden. Hier könne man zum Teil auf Material für die Weihnachtsbeleuchtung zurückgreifen. In Kürze werden auch die Künstler eintreffen und das Open-Air-Atelier mit Tischen und Staffeleien ausstatten.

Beim Luftart-Symposium stellen Josef Briechle aus Tiengen, Dora Freiermuth aus Laufenburg/Schweiz, Gila Frenzel aus Waldshut-Tiengen, Rainer Grübner aus Weilheim/Baden, Kolibri aus Jestetten-Altenburg, Sandra Labaronne aus Blois/Frankreich, Wolfgang Mussgnug aus Nördlingen, Bernd Salfner aus Waldshut-Tiengen, Franziska Uhl aus Frankfurt an der Oder und Ilse Werner aus Rickenbach-Hottingen aus.