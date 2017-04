Tiengen World Town Festival: Band Radio Europa spielt zum Abschluss

Letztes Konzert findet am 5. Mai mit der Musikgruppe Radio Europa im Rahmen des elften World Town Festivals im Ali-Theater statt.

Das elfte World Town Festival der Stadt Waldshut-Tiengen endet am Freitag, 5. Mai, mit dem Konzertabend „Together in Music“ der Gruppe Radio Europa. Das Gastspiel beginnt um 20 Uhr im Ali-Theater Tiengen.

Das städtische Kulturamt: „Bei einem großen Fest der europäischen Musik beweisen Radio Europa zum Abschluss des elften World Town Festivals, dass Musik keine Grenzen kennt. Mit dem ersten Takt beginnt ein musikalischer Höhenflug über den ganzen Kontinent und auf einmal ist es da – dieses ergreifende Gefühl von Freiheit, Abenteuer, Leidenschaft und Zuneigung füreinander.“ Die vielfach ausgezeichneten Musiker Joerg Widmoser (Violine), Wolfgang Lell (Akkordeon), Andreas Wiersich (Gitarre), Alexander Bayer (Kontrabass) und Roland Duckarm (Schlagzeug) „senden auf breiter europäischer Welle“, so die Ankündigung. Weiter heißt es: „Mit traumwandlerischer Tiefe und atemberaubender Virtuosität bewegen sie sich mit Leichtigkeit zwischen französischer Musette, Irish Folk, Balkanrhythmen, mediterranen sowie skandinavischen Klängen. Dazwischen glänzen leidenschaftliche Weisen der Roma und Sinti. Am Ende steigen sogar die großen Komponisten der Klassik ein, in dieses bunte Karussell, in dem alles nur Musik ist.“



Der Eintritt kostet 17 Euro (Schüler/Studenten zwölf Euro). Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Waldshut und in der Buchhandlung Kögel in Tiengen, ebenso in Imternet (www.waldshut-tiengen.de).