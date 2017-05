Kreis Waldshut Workshop für ein regionales Bildungskonzept kommt an

Workshop für ein regionales Bildungskonzept kommt an

Vertreter aus verschiedenen Bildungsebenen treffen sich in der Lauchringer Gemeindehalle, um ein regionales Bildungskonzept zu erarbeiten.

Kreis Waldshut – Unter der Regie des Landratsamtes ging der abschließende Workshop für ein „regionales Bildungsmanagement“ in Form eines „World-Cafés“ in der Lauchringer Gemeindehalle über die Bühne. Mehr als hundert Vertreter der verschiedenen Bildungsebenen, von der Kita bis zur Berufsschule, nahmen an dem Treffen teil. Ziel der Veranstaltungsreihe war es, ein regionales Bildungskonzept mit den Schwerpunkten Integration und Inklusion zu erarbeiten.

Bei seinem Einführungsvortrag dankte Landrat Martin Kistler den zahlreichen Akteuren für ihre engagierte Mitwirkung. Am Herzen lag ihm, an den ehemaligen Schulamtsdirektor Helmut Rüdlin zu erinnern, der den Prozess angestoßen hatte, der aber im April, nur wenige Wochen nach seiner Pensionierung, überraschend gestorben war.

Rüdlin sei mit großer Überzeugungskraft an den Landkreis herangetreten, um in Kooperation mit dem Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS), dem Staatlichen Schulamt und dem Regierungspräsidium Freiburg, das Projekt unter dem Leitgedanken „Integration und gelungene Teilhabe“ auf den Weg zu bringen. „Die Integration der Flüchtlinge und Migranten in unser Bildungssystem sowie die Schaffung einer funktionierenden inklusiven Bildungslandschaft sind die größten bildungspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre“, erklärte Kistler.

„Der Zugang zu Bildung ist eine wesentliche Grundlage für Chancengleichheit, Integration und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft.“ Die Umsetzung dieser Ziele beinhalte einen langen Prozess und bedeute eine dauerhafte Aufgabe.

Um diesem Ziel näher zu kommen, wurden in den Bilanz- und Strategiewerkstätten zahlreiche Ideen und Vorschläge formuliert, die an den Stellwänden in der Halle präsentiert und von Andreas Reuter vom KVJS vorgestellt und kommentiert wurden. „Unser Projekt soll einen Entwicklungsprozess aufzeigen und bietet eine große Chance, gemeinsam Veränderungen und Verbesserungen im Bildungsbereich zu realisieren“, sagte er.

Anschließend übernahm Mitarbeiter Christoph Weinmann die Regie. An den Stellwänden bildeten sich lebhafte Diskussionsrunden, dann ging es in Viergruppen an den Tischen weiter, um an den Vorlagen zu feilen und Ergänzungsvorschläge zu machen.