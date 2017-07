Waldshut-Tiengen Wohnungsmarkt: Bestand kann mit Nachfrage nicht mithalten

Beim Wohnraum in Waldshut gibt es eine enorme Nachfrage, mit der Bestand nicht mithalten kann. Dies sagt der Geschäftsführer des Bauvereins Waldshut in der Mitgliederversammlung. Der Verein hat derzeit 407 Wohnungen im Bestand.

Waldshut – 407 Wohnungen, einschließlich der 16 Wohnungen des im Juni 2016 fertiggestellten Neubaus in der Kalvarienbergstraße 2a, hat der Bauverein Waldshut in seinem Bestand. Als Vermietungsgenossenschaft hat er das Ziel, Mitgliedern Wohnraum zu fairen, bezahlbaren Mieten anzubieten. Bis auf wenige sanierungsbedingte Leerstände, sind alle Wohnungen belegt. "Es gibt eine ungeheure Nachfrage, die wir nicht zufriedenstellen können, in den letzten Jahren verstärkt auch nach Vier-Zimmerwohnungen", sagte Geschäftsführer Andreas Kunzelmann. Er und der Aufsichtsratsvorsitzende Oskar Maier informierten in der Mitgliederversammlung in der Bildungsakademie Waldshut über das abgelaufene Jahr und kommende Herausforderungen. Gut 60 der rund 720 Mitglieder und einige Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Philipp Frank, waren anwesend.

Der Aufsichtsrat bestätigte dem Bauverein geordnete Verhältnisse, die beiden Aufsichtsratsmitglieder Karin Gärtner und Andreas Aicher wurden einstimmig für drei weitere Jahre wieder gewählt. Abgeschlossen hat der Bauverein Waldshut 2016 mit einem Bilanzgewinn von 33 817 Euro, einer Dividendenauszahlung in Höhe von 2,5 Prozent stimmten die Mitglieder einstimmig zu. Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Bauvereins werden auch in den kommenden Jahren Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten am Altwohnbestand stehen.

Kunzelmann und Maier drückten die Sorge aus, dass die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen zukünftig aufwendiger und schwieriger sein wird. Hintergrund ist ein Schreiben der Stadtverwaltung, in dem der Bauverein vor Kurzem informiert wurde, dass für einen Großteil seiner Gebäude im Gurtweiler Tal Denkmalschutzauflagen greifen. "Dadurch werden erhebliche Mehrkosten auf den Bauverein und letztlich auf die Mieter zukommen", sagte Maier. Oberbürgermeister Philipp Frank würdigte die Bedeutung des Bauvereins für das soziale Wohnen in Waldshut. Mit Blick auf die angesprochenen Auflagen sagte er, dass seine Behörde die Anweisung hätte, nicht über das Maß hinauszugehen, aber an Vorgaben übergeordneter Denkmalschutzbehörden gebunden wäre. Er forderte dazu auf, gemeinsam nach Lösungen zu suchen.