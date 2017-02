Schmitzingen Wohnungslose und Betreuer des Hauses Benedikt besuchen den Papst

Vier Wohnungslose und Betreuer des Hauses Benedikt in Schmitzingen nahmen an einer Pilgerfahrt nach Rom in den Vatikanstaat teil.

Pilgerfahrt: Im "Heiligen Jahr der Barmherzigkeit" 2016 wurden 4000 Menschen aus 20 EU-Ländern, die am Rande der Gesellschaft leben, in den Vatikanstaat nach Rom geladen. An der dreitägigen Reise nahmen vier Wohnungslose und zwei Betreuer aus dem "Haus Benedikt" in Schmitzingen teil. Einrichtungsleiter Sotiris-Aki Kiokpasoglou (Dritter von links) sagt: "Ich denke, das Interesse wohnungsloser Menschen an einer solchen Fahrt hat auch mit der Person von Papst Franziskus, der in seiner Amtszeit bereits Akzente gesetzt hat, die klar für die Rechte und Würde eines jeden einzelnen Menschen, besonders derer am Rande der Gesellschaft, sprechen, zu tun." Die Gruppe besuchte auch Kolosseum und Pantheon.