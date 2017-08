Waldshut-Tiengen Wissen Sie eigentlich, wie Bridge funktioniert? Der Bridgeclub Hochrhein klärt auf

Es ist ein Denksport mit 52 Karten, der im Raum Waldshut viele Anhänger hat – das Kartenspiel Bridge. Der Bridgeclub Hochrhein trifft sich regelmäßig zu Turnieren und anderen gesellschaftlichen Anlässen. Einige Spieler verraten, was sie an dem Denksport reizt und warum dieses so kompliziert ist.

Waldshut – Es ist ruhig am Montagnachmittag im Schützenhaus, lediglich ein leises Murmeln ist zu hören; Spannung liegt in der Luft. 24 Spieler sitzen an sechs Tischen, sie schauen konzentriert auf ihre Karten, immer wieder werden diese abgelegt, wieder eingesammelt und umgedreht. Für einen Außenstehenden fällt es erst einmal schwer zu folgen. Das Kartenspiel, das hier gespielt wird, nennt sich Bridge und ist ein weltweit anerkannter und hoch komplizierter Denksport. Seit 1991 gibt es in Waldshut den Bridgeclub, der sich regelmäßig zu Turnieren zusammenfindet. Seit 2013 gehört er mit Albbruck und Bad Säckingen dem Bridgeclub Hochrhein, der derzeit 77 Mitglieder zählt, an.

"Wir bieten zwei bis drei Turnier-Termine die Woche an und die meisten unserer Spieler sind auch mindestens zweimal dabei", erzählt die Vorsitzende Cornelia Zenz-Winter. Da das Erlernen des Bridge-Sports ein wenig Zeit und Übung bedarf, bietet der Verein zudem Kurse und betreutes Spielen für Anfänger an. "Da unser Sport ein eher ruhiger ist, sind uns gesellige Clubaktivitäten wie Weihnachtsfeiern oder Ausflüge im Sommer ganz wichtig", erklärt die Vorsitzende. Ein Turnier dauert vier Stunden und dank modernen Tisch-Computern können die Ergebnisse anschließend direkt eingesehen werden. "Vier Stunden hören sich lang an, aber die Spannung des Spiels lässt die Zeit vorbeigehen wie im Flug", so Cornelia Zenz-Winter.

Die Stimmung in der Gruppe ist gut. Trotz Wettkampf-Charakter gibt es immer wieder lustige Momente, die für kleine Lacher sorgen. Die Gemeinschaft des Bridge-Clubs ist gut zu spüren an diesem Montagnachmittag. Die Altersspanne der Spieler liegt derzeit zwischen etwa 50 und knapp 90 Jahren. "Unserer ältester Spieler ist 89 Jahre alt und der Beweis dafür, dass der Bridgesport geistig fit hält", so die Vorsitzende. "Wir freuen uns aber immer über jungen Nachwuchs, jeder ist bei uns herzlich willkommen." Auch das männliche Geschlecht ist unter den vorwiegend weiblichen Spielern noch nicht ganz so stark vertreten.

"Das könnte daran liegen, dass Bridge sehr viel Zeit in Anspruch nimmt", vermutet Beat Zulauf. Er selbst hat erst vor einem Jahr mit dem Bridgesport angefangen und ist nun bereits an den Turnieren dabei. "Ich mag die Challenge, es ist ein intensiver Denksport und immer wenn man denkt, man hat eine Regel endlich verstanden, kommt noch eine neue dazu", sagt Beat Lzulauf lachend. Doch seine Partnerin ist geduldig und erklärt ihm zwischen den Runden immer wieder, wo er sich noch verbessern kann. Das gefällt auch Jutta Kagon: "Die Spiele sind nie gleich und dadurch kommt keine Langeweile auf. Außerdem kann man immer aus seinen Fehlern lernen und beim nächsten Mal noch besser sein."

Die Spieler haben ganz verschiedene Hintergründe und alle ihren eigenen Weg, wie sie zum Bridgespiel gefunden haben. Da ist zum Beispiel Henrietta-Maria Gendera, die in Polen aufgewachsen ist. "An der Universität galt Bridge als inoffizieller Teil der Ausbildung." Oder Waltraud Henselmann, die ursprünglich aus dem Golfsport kam und sich da die Wartezeiten mit Bridge-Spielen verkürzt hat. Oder Iris Kübler, die in einem Artikel davon gelesen hat und als ihre Tochter alt genug war, einen Bridge-Kurs belegt hat. Für die stellvertretende Sportwartin Gertrud Huber, die das Turnier an diesem Tag leitet, ist die Verbindung zwischen den Bridgespielern ein wichtiger Aspekt. "Wir machen zum Beispiel Reisen und treffen dort auf Gleichgesinnte mit denen wir dann spielen können, das macht richtig Spaß." Gertrud Huber ist auch eine der vier Frauen, die in der Bezirksliga Süd spielen. In diesem Jahr konnten die Damen dort den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegen.

So funktioniert Bridge