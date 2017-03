Waldshut Willkommen im "Hotel Suff"

Durchschnittlich 50 Personen pro Jahr erleben auf dem Waldshuter Polizeirevier eine Nacht der besonderen Art. Viele der Insassen können sich allerdings oft nur noch Dunkel daran erinnern. Denn wer einmal in einer der drei Ausnüchterungszellen in Waldshut übernachten musste, tat das meist nicht ganz nüchtern.

Waldshut – "Drogen und Alkohol sind die häufigsten Gründe, um in Gewahrsam genommen zu werden", informiert Paul Wißler, Pressesprecher der Polizei in Waldshut-Tiengen. Denn in diesem Zustand sei das Aggressions- und Gewaltpotenzial höher. Wer dann eine Gefahr für sich oder andere darstellt, hat gute Chancen für einen Aufenthalt in einer der drei Zellen.

Abgesichert wird die Ausnüchterung meist durch einen Arzt, der die Personen auf Haftfähigkeit hin überprüft. "Wenn es einer Person wirklich schlecht geht, dann muss sie ins Krankenhaus", erklärt Wißler. Grundsätzlich wird auch ein Richter gerufen, der den kurzzeitigen Freiheitsentzug anordnet. In der Regel bleiben Insassen – wobei es deutlich mehr Männer als Frauen sind – eine Nacht in der Zelle. "Sie werden entlassen, wenn sie wieder so gut wie nüchtern sind", informiert Wißler. Das ist in der Regel bei einem Wert von 0,5 Promille der Fall.

Doch ein Aufenthalt in der Ausnüchterungszelle ist nicht billig und kann preislich schnell mit einer Nacht in einem Vier-Sterne-Hotel mithalten. Für einen Aufenthalt von bis zu 24 Stunden werden 100 Euro berechnet, hinzu kommen Transportkosten mit Polizeifahrzeug und zwei Beamten. Je angefangene halbe Stunden werden pro Beamten 26 Euro berechnet. Heißt also: Ein Nacht in der Zelle kostet 152 Euro. Darin enthalten sind auch Reinigungskosten. "Wenn allerdings eine Spezialreinigung vorgenommen werden muss, dann steigen die Kosten. Der größte Unterschied zu einem Vier-Sterne-Hotel ist das Inventar: Holzpritsche und Hocktoilette anstelle von Doppelbett und Whirlpool. Eine Dusche gibt es nicht. Dafür aber eine Sprechanlage. Durch einen Türspion können die Beamten kontrollieren, wie sich die Eingesperrten verhalten.

Doch nicht nur Gewalttätige und Betrunkene kommen die Ausnüchterungszelle. Es können auch Personen in Schutzgewahrsam genommen werden wie zum Beispiel Obdachlose. "Bevor sie erfrieren, werden sie bei uns untergebracht", sagt Paul Wißler.