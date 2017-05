Waldshut Wie geht es mit dem Freibad Waldshut weiter? Eine-Million-Euro-Spende sorgt für Zunder

Der Verein Pro Freibad kämpft auch nach der negative Entscheidung des Waldshut-Tiengener Gemeinderates weiter für den Erhalt des Freibads. Eine anonyme Spende über eine Million Euro gibt den Freibad-Befürwortern neue Hoffnung. Warum sich nicht jeder über die Spende freut, erfahren Sie hier.

Waldshut – Derzeit wird in Waldshut-Tiengen kaum ein anderes Thema so hitzig diskutiert wie die Zukunft des Waldshuter Freibads. Schon vor Jahren zog das Gesundheitsamt das Fazit, dass beide städtischen Freibäder in Waldshut und Tiengen aufgrund wasserhygienischer Mängel saniert oder geschlossen werden müssen. Weil die Stadt kein Geld mehr hat, entschied sich der Gemeinderat am 3. April für die Sanierung nur eines Bades und zwar des Tiengeners. Aber seit Bekanntwerden einer anonymen Millionen-Spende für die Sanierung des Waldshuter Freibades, haben die Bad-Befürworter wieder Hoffnung geschöpft.

Die Millionen-Spende sorgt auch außerhalb der Stadt für Aufsehen. Nicht nur überregionale Zeitungen berichten darüber, sondern auch das Fernsehen. Dass es die Million tatsächlich gibt, davon konnte sich Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank mit einem Blick auf den Kontoauszug selbst überzeugen. Frank spricht allerdings von einem „unmoralischen Angebot“. Trotz Millionen-Spende hält er aus finanziellen Gründen an der Entscheidung fest, nur das Tiengener Freibad zu sanieren.

Im Waldshut-Tiengener Gemeinderat – wie aber auch in der Bevölkerung – stößt das Angebot auf unterschiedliche Meinungen. Die Mehrheit der Stadträte steht – wie der OB – der Spende kritisch gegenüber. Zum einen, weil die Million für die Sanierung laut bisherigen Schätzungen nicht ausreicht und zum anderen, weil „mit Geld eine politische Entscheidung korrigiert werden soll“ wie OB Philipp Frank sagte. Denn im Vorfeld hat sich der Gemeinderat mehrheitlich für die Sanierung des Tiengener Bades ausgesprochen.

Bereits lange vor der Entscheidung des Gremiums, nur ein Bad zu sanieren, zeichnete sich dieser Beschluss ab. So formierte sich eine Gruppe von Freibad-Befürwortern, darunter auch etliche Kinder, die in kurzer Zeit 4500 Unterschriften für den Erhalt des Waldshuter Freibads sammelte. Im November 2016 gründete sich dann die Initiative Pro Freibad Waldshut. Im Februar wurde daraus ein Verein, der nur drei Monate später rund 700 Mitglieder zählt.

Wie es mit dem Freibad weitergeht, ist auch für den Verein Pro Freibad trotz Millionen-Spende unklar. Eine Arbeitsgruppe Technik wurde gegründet, die jetzt überprüft, was eine Minimallösung zur Sanierung kosten würde. Zudem würden bereits weitere Spender in den Startlöchern stehen, sagt Christiane Maier, Vorsitzende von Pro Freibad Waldshut. Auch wären die Mitglieder dazu bereit, selbst Hand anzulegen. Aber: „Wir können es nicht stemmen, das Bad in Eigeninitiative zu betreiben.“

