Waldshut-Tiengen Wie Sandra Krebs bei der PVD beruflich wieder Fuß gefasst hat

Sandra Krebs hat nach einer psychischen Erkranung beruflich wieder Fuß gefasst. Geholfen hat ihr dabei die Arbeit beim Zweckverband PVD, wo sie derzeit im Kaufhaus festangestellt ist. Jetzt hat die 45-Jährige ein großes Ziel: Den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt schaffen.

Weihnachten war früher oft ein schwieriges Thema für Sandra Krebs. Die diesjährige Weihnachtsfeier bei der PVD in Tiengen, einer Initiative der AGJ (Arbeitsgemeinschaft für Gefährdeten und Jugendschutz, einem Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg), macht ihr jedoch besonders Freude. "Es macht mir einfach Spaß, hier zu arbeiten", sagt Sandra Krebs. Die 45-Jährige hat eine Festanstellung bei der PVD. Der Zweckbetrieb mit Second-Hand-Kaufhaus beschäftigt langzeitarbeitlose und schwer vermittelbare Menschen in verschiedenen Tätigkeitsfeldern (siehe Infokasten). Krebs ist größtenteils in dem Kaufhaus tätig. Sie verkauft die dort angebotene Ware, wie Möbel, Kleidung, Haushaltselektronik und Bücher. Das war nicht immer selbstverständlich für die gelernte Heilerziehungspflegerin – die Arbeit mit Kunden fiel ihr bei der PVD zunächst schwer.

Aufgrund eines schweren Schicksalsschlags, der zu einer psychischen Erkrankung führte, konnte sie ihren früheren Beruf nicht mehr ausführen. Das Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit brachte sie 2010 zum ersten Mal in Kontakt mit der PVD in Tiengen. Dort konnte Krebs eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, allgemein als "Ein-Euro-Job" bekannt, wahrnehmen. "Das war eine positive Gelegenheit für mich, da der Alltag wieder Struktur bekam und ich soziale Kontakte knüpfen konnte", erzählt sie. Dennoch tat sie sich anfangs aufgrund ihrer Erkrankung schwer und entschied sich, eine Therapie zu beginnen.

Während der Therapie vereinbarte sie mit dem Jobcenter eine Eingliederung, bei der man sich langsam wieder an das Arbeitsleben herantasten soll. "Wenn man etwas ausprobiert und merkt, dass es nicht im ersten Anlauf klappt, muss man am Ball bleiben", meint Sandra Krebs. Nach einem erneuten Einstieg durch einen Ein-Euro-Job bei der PVD 2012 arbeitete sie vorerst am Waschplatz, an dem Spenden für das Kaufhaus gereinigt werden. Im Verlauf der Zeit traute sie sich mehr zu und arbeitete schließlich auch an der Kasse des PVD-Kaufhauses in Tiengen. Anschließend wurde ihr eine auf ein viertel Jahr befristete Bürgerarbeit angeboten.

Der Weg zu ihrer jetzigen Anstellung war beschwerlich. Anträge für eine bezuschusste Festanstellung bei der PVD wurden vom Jobcenter und der Rentenversicherung zunächst abgelehnt, weshalb Krebs für ein Jahr ehrenamtlich in der Einrichtung arbeitete. Immer wieder setzte sie sich für eine Bezuschussung ein: "Ich denke man braucht viel Eigeninitiative, man darf nicht beim ersten Nein aufgeben." Schlussendlich willigte der Integrationsfachdienst einer Bezuschussung ein, das lange Tauziehen war beendet. Seit einem Jahr arbeitet Sandra Krebs 30 Stunden in der Woche in dem Second-Hand-Kaufhaus. "Was mich ganz freut, ist die positive Resonanz der Kunden", findet sie.

Die Begegnungen mit verschiedenen Kulturen und die Geschichten anderer Menschen faszinieren die 45-Jährige an ihrer Arbeit, es gibt jeden Tag neue Situationen, auf die man sich neu einstellen müsse. Zwischen den Mitarbeitern der PVD bestünde ein familiärer Zusammenhalt, zwar kann es auch hier zu Reibereien kommen, aber "Konflikte sind dafür da, dass sie gelöst werden", sagt Sandra Krebs selbstbewusst. Die Tatsache, dass Zweigstellenleiter Wolfgang Frech und die stellvertretende Chefin Ute Gutknecht immer ein offenes Ohr hätten, findet sie auch lobenswert. "Wenn man an die Tür klopft, gibt es Unterstützung", erzählt Krebs in Anbetracht dessen, dass Frech ihr auch bei der Wohnungssuche behilflich war. Der Zweigstellenleiter sieht die PVD als Chance für die Mitarbeiter: "Wir stellen fest, dass sich die Menschen über die Arbeit wieder stabilisieren."

In ihrer Arbeit möchte Krebs nicht stehen bleiben und erhofft sich, dass die Stelle ein Sprungbrett zurück auf den ersten Arbeitsmarkt sein könnte. Für die Zukunft des PVD-Zweckbetriebs würde sich Sandra Krebs einen Sozialdienstmitarbeiter vor Ort wünschen, das würde ihrer Meinung nach allen gut tun. Es ist ihr wichtig, dass die Wärme und "der Blick zum Anderen" in der Einrichtung erhalten bleibt. "Allgemein wünsche ich mir, dass die PVD ein Ort für alle Menschen, alle Kulturen, alle Religionen, alle sexuellen Orientierungen sein kann und dass hier jeder willkommen ist, ob Antiquitätenhändler oder Flüchtlingskind."

PVD

Der Zweckbetrieb PVD (Produktion, Vertrieb, Dienstleistungen) bietet langzeitarbeitslosen Menschen eine Beschäftigung. Die Initiative des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg, der zur katholischen Kirche gehört und Teil der Caritas ist, wurde 1992 in Waldshut-Tiengen gegründet und zog 1997 an den jetzigen Standort in der Schultze-Delitzsch-Straße in Tiengen. Neben Arbeitsbereichen wie Schreinerei, Elektroabteilung und Fahrradwerkstatt gibt es zudem ein Second-Hand-Kaufhaus, welchem jederzeit noch intakte Ware gespendet werden kann.





"Über Arbeit wieder stabilisieren"

Wolfgang Frech, Zweigstellenleiter der PVD in Tiengen, spricht im Interview über die Arbeit der PVD und die Integration in den Arbeitsmarkt.

Herr Frech, immer wieder schaffen es Mitarbeiter der PVD, erneut auf den ersten Arbeitsmarkt zu gelangen. Was unternimmt die Einrichtung, um das zu erreichen?

Wir unterstützen die Mitarbeiter beim Schreiben der Bewerbungen und motivieren sie auch, Praktikumstellen zu suchen und anzunehmen. Des Weiteren haben wir auch gute Kontakte zu verschiedenen Betrieben und können so Kontakte herstellen.

Gibt es eine „Erfolgsquote“ an Mitarbeitern, die über den Zweckbetrieb wieder auf den ersten Arbeitsmarkt gelangen?

Klar haben wir eine Quote, ob diese als erfolgreich zu werten ist, ist relativ. Sie hat in den letzten Jahren abgenommen, weil der Arbeitsmarkt schon sehr viele Menschen aufgenommen hat und die derzeit langzeitarbeitslosen Menschen größere oder mehrere Vermittlungshemmnisse haben, die zu bearbeiten sind.

Gibt es besondere positive Beispiele?

Die gibt es immer wieder. Wir stellen fest, dass sich die Menschen über die Arbeit wieder stabilisieren, Selbstvertrauen gewinnen und so die Lebensqualität verbessern. (dru)