Waldshut Werbe- und Förderungskreis Waldshut fordert Unterstützung von der Stadt

Christian Straub wird einstimmig als Vorsitzender im Amt bestätigt. Die Mitglieder sind sich einig, dass sich Waldshut weiterentwickeln muss, um nicht hinter Lauchringen abzufallen.

Waldshut – Entwicklung der Handelsflächen, eine bessere Erreichbarkeit sowie mehr Unterstützung durch die Stadt Waldshut-Tiengen. Das wünschen sich die Mitglieder des Waldshuter Werbe- und Förderungskreises (WuF). Während der Hauptversammlung im Kommunikationszentrum der Sparkasse in Waldshut sagte Vorsitzender Christian Straub: "Waldshut steht nicht schlecht da. Wenn man aber sieht, was in Lauchringen entwickelt wird und was in Tiengen kommen soll, dann müssen auch wir tätig werden. Hier geht es um die Suche nach privaten Investoren, denn unser Standort in Waldshut muss gesichert werden."

Einig waren sich die rund 50 Mitglieder – darunter unter anderem Nikola Kögel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen, FDP-Stadtrat Harald Ebi von der Interessengemeinschaft Schmittenau, SPD-Stadträtin Claudia Hecht, CDU-Stadtrat Peter Kaiser und Ex-Bürgermeister Martin Gruner und Vertreter der Stadt – auch darüber, dass in Waldshut mehr Parkraum geschaffen werden muss. Deshalb zeigte sich auch Christian Straub mit der zukünftigen Nutzung der westlichen Wallstraße zufrieden. "Wir brauchen keine Verlängerung der Fußgängerzone. Die Nutzung muss im bisherigen Rahmen fortbestehen, also Parken, Bummeln, Fahren, Ein- und Ausladen."

Ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Aktionen und gestiegener Mitgliederzahl liegt hinter dem Waldshuter Werbe- und Förderungskreis (WuF). Höhepunkte waren das 50. Jubiläum des Vereins und das 25. Jubiläum der Waldshuter Filmnächte. Vorsitzender Christian Straub sagte: "Wichtig war 2016 auch die Weiterentwicklung des Waldshuter Weihnachtsmarktes." (siehe Erklärstück) Aufgrund des Jubiläums stiegen aber auch die Ausgaben des Verein. So musste er rund 5000 Euro Verlust verzeichnen. Die kann der Verein aber aus Rücklagen tilgen. Kassierer Ingo Heitz, der einstimmig entlastet wurde: "Wir haben mit einem Minus gerechnet, hoffen aber, dass es in diesem Jahr wieder besser um unsere Finanzen bestellt ist." Die größte Verluste wurden beim Weihnachtsmarkt und beim Kicker-Turnier zur EM eingefahren.

Gute Nachrichten überbrachten Oberbürgermeister Philipp Frank und Tiefbauamtsleiter Theo Merz: Die Sanierung der Waldshuter Wallstraße hat begonnen. Und auch die Waldshuter Rheinstraße soll spätestens 2018 saniert werden. Theo Merz: "Bei den Sanierungsgebieten besteht ein Zügigkeitgebot, weshalb wir bereits in diesem Jahr mit der Überplanung der Rheinstraße beginnen wollen. Sobald die Projekt Rheinstraße, Kornhaus, Vorplatz Stadthalle und Unterführung an der Waldtorstraße Richtung Stadtscheuer abgeschlossen sind, haben wir in der Kernstadt für viele Jahre Ruhe." Dazu Christian Straub: "Dann haben wir etwas, worauf wir uns freuen können."

Oberbürgermeister Philipp Frank ging in seiner Rede weiter auf Projekte wie die Stadthalle, Spitäler, Freibäder, Erweiterung des Lkw-Vorstauraums und die Innenstadtsanierung ein. Über die Planung eines neues Feuerwehrgerätehauses sagte er: "Es finden derzeit Sondierungsgespräche mit DRK und Polizei als mögliche Mitnutzer statt, 2018 wollen wir mit der konkreten Planungsphase beginnen und 2019 mit dem Bau."

Wahlen

Christian Straub ist seit zehn Jahren Vorsitzender des Waldshuter Werbe- und Förderungskreises und wird es auch die kommenden zwei Jahre bleiben. Einstimmig haben die Mitglieder den Vorstand in der Hauptversammlung wiedergewählt. Damit bestätigten die Mitglieder auch Jörg Holzbach als zweiten Vorsitzenden und Thomas Wartner als dritten. Margarete Lenz bleibt Schriftführerin und Ingo Heitz Kassierer.

Kleine Veränderungen gab es im Beirat. Aus beruflichen Gründen nicht mehr dabei sind Heike Stoll, Andreas Keller und Klaus Hauser. Neu dabei sind dafür Stefanie Kaiser, Tom Kretschmar, Sylvia de Paola und Frank Schneble. Damit wächst der Beirat auf 14 Mitglieder. Wiedergewählt wurden Martin Ebner, Timo Jehle, Jürgen Kühne, Jochen Seipp, Gitta Wehrle-Maier, Petra Kaiser, Renate Halter, Osman Duygu, Susanne Sonntag und Daniel Kistner.

Wichtige Veranstaltungen des Werbe- und Förderungskreises

Über das Jahr verteilt organisiert der WuF rund 15 Veranstaltungen. Darunter beispielsweise Food meets Fashion, Frühlingserwachen, Autoschau mit Sonntagsverkauf, Musiknacht, Filmnächte, Töpfermarkt und Weihnachtsmarkt. Neu sind der Marché Mediterrané und ein Erntedankfest mit Sonntagsverkauf.