Waldshut-Tiengen Wenn Helfer zu Opfern werden: Gewalt gegen Rettungskräfte nimmt zu

Auch ein Waldshut-Tiengen spiegelt sich die bundesweite Entwicklung wieder: Rettungskräfte stehen immer öfter Aggressionen und Gewalt gegenüber. Heiko Zimmermann, DRK-Rettungsdienstleiter in Waldshut, sieht Alkohol und fehlender Respekt als Gründe und fordert Strafen.

Waldshut – Sie kommen, um zu helfen, und werden stattdessen beleidigt, bespuckt und geschlagen. Angriffe auf Rettungskräfte haben bundesweit zugenommen – auch hier in der Region ist das der Fall, sagt Heiko Zimmermann, Rettungsdienstleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverbands Waldshut. "Da zeigen sich alle Facetten, die man an Aggressionen kennt", erläutert der 38-Jährige. Es kommt zu Fausthieben gegen den Rettungswagen, Scherben, die hinter Reifen gelegt werden, um sie zu zerstören oder Tritten gegen Helfer und Geräte. "Wir müssen immer wieder einmal Anzeige erstatten", sagt Zimmermann, der früher selbst Rettungswagen gefahren ist. Natürlich sei das demotivierend für die Helfer, betont er.

Auch Diebstahl sei immer mehr ein Thema geworden. Handys oder auch Notfallkoffer seien bereits aus den Fahrzeugen gestohlen worden. Der Rettungsdienstleiter erinnert sich: "Früher standen die Rettungswagen bei einem Einsatz offen auf der Straße. Mittlerweile mussten wir die Anweisung herausgeben, dass sie auf öffentlichen Straßen immer abgeschlossen werden müssen. Das habe ich aus unserer ländlichen Region früher nicht gekannt."

Die Gründe für die steigende Gewalt gegen Rettungskräfte kann sich Heiko Zimmermann nicht recht erklären. "Ich weiß nicht, ob es unter den Jugendlichen eine wachsende Respektlosigkeit gibt. Sie finden das oft einfach spaßig. Das Verhalten war früher anders", sagt er. Sehr oft spiele bei Auseinandersetzungen im Einsatz auch Alkohol eine Rolle. Das Argument, die Betrunkenen wüssten in ihrem Zustand nicht, was sie tun, lässt Zimmermann dabei nicht gelten. "Einer der nicht mehr Herr der Lage ist, liegt kurz vor der Bewusstlosigkeit auf dem Boden. Das sind nicht diejenigen, bei denen die Hemmschwelle sinkt und die rumschlagen", berichtet er. Aus seiner persönlichen Sicht sind strenge Strafen nötig, um die Arbeit der Rettungskräfte nicht weiter zu gefährden. "So ein Einsatz blockiert immer Rettungsmittel. Während wir bespuckt oder geschlagen werden, können wir gleichzeitig einen anderen Patienten, der Hilfe bräuchte, nicht bedienen", argumentiert er.

Ein Ausnahmezustand steht für die Rettungskräfte kurz bevor: die Fasnacht. Die Hoorige Mess in Tiengen habe eine Dynamik angenommen, die in früheren Jahren den Rettungsdienst fast lahmgelegt habe. Mittlerweile habe sich eine Sanitäter-Station inklusive Notarzt vor Ort bewährt und die Situation entschärft. Dennoch ist die fünfte Jahreszeit keine leichte Zeit für das DRK. "Einige nehmen dann gezielt Urlaub und es sind bestimmt keine beliebten Arbeitstage", erläutert Zimmermann. Dennoch wisse man als Rettungskraft, worauf man sich einlasse: "Der Bademeister weiß, dass er nass wird. Wir wissen, dass es solche Einsätze gibt." Zudem werden die Mitarbeiter durch Deeskalations-Schulungen auf mögliche Auseinandersetzungen vorbereitet. Auch neue Aufgaben und Probleme durch andere Kulturen sind bei diesen Schulungen Thema.

Heiko Zimmermann macht sich, wie viele seiner Kollegen auch, Sorgen, wie die Entwicklung der Gewalt gegen Rettungskräfte noch weitergehen könnte. In der Schweiz werden die Kollegen mittlerweile beispielsweise mit schusssicheren Westen ausgestattet. "Ich scheue mich davor, Kollegen mit solchen Westen oder Pfefferspray auszustatten. Davon, dass das notwendig ist, sind wir zum Glück noch weit entfernt. Aber man muss gezielt etwas unternehmen, damit wieder ein Bewusstsein entsteht, was der Rettungsdienst eigentlich macht", fordert er.

Der Kreisverband

Dem Rettungsdienst des DRK-Kreisverbands Waldshut stehen sechs Rettungs- und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge zur Verfügung. In zwei der Rettungswagen ist immer auch ein Notarzt dabei, daher werden diese ebenfalls als Notarztwagen genutzt. Etwa 80 hauptamtliche und 30 weitere nebenberufliche oder ehrenamtliche Helfer sind im Rettungsdienst tätig. Die Geschäftsstelle befindet sich in der Waldshuter Schmittenau.