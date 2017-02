Waldshut-Tiengen Weniger Fundtiere im Tierheim

Beitrag für die Fundtierunterbringung erheblich gesunken

Der Beitrag für die Fundtierunterbringung ist im vergangenen Jahr erheblich gesunken. Das teilte Jürgen Wiener vom Ordnungsamt am Montag auf der Gemeinderatssitzung im katholischen Gemeindehaus mit. Insgesamt erhielt das Tierheim Steintal für das vergangene Jahr 20 864 Euro. Das entspricht bei einer aktuellen Einwohnerzahl von 24 621 Einwohnern einer Pauschale von 0,85 Euro pro Einwohner. Im Jahr 2015 hatte das Tierheim noch 25 169 Euro für die Fundtierunterbringung erhalten. Die Kosten pro Tier sanken von 371 Euro auf 342 Euro. Die gesunkenen Kosten resultieren laut Wiener aus der gesunkenen Anzahl an Fundtieren: „Wir hatten 2015 noch deutlich mehr Tiere. Im Januar 2016 haben wir alleine 20 Tiere aus dem Vorjahr mitgenommen. Weniger Tiere bedeuten auch weniger Tierarzt- und Unterbringungskosten.“

Wie alle Gemeinden ist auch die Stadt Waldshut-Tiengen verpflichtet, für die Dauer von sechs Monaten Fundsachen zu verwalten, damit diese wieder in den Besitz der Eigentümer gelangen können. Hierzu gehören auch Fundtiere. Aufgrund einer mündlichen Vereinbarung von 1975 übertrug die Stadt die Verwahrung der Fundtiere an den Tierschutzverein. Im November 2010 kündigte dieser die mündliche Vereinbarung unter Hinweis darauf, dass die damalige Pauschale von 1030 Euro völlig unzureichend sei. Gleichzeitig bat der Tierschutzverein die Stadt, sich mit einer Pauschale in Höhe von mindestens 0,50 Euro pro Einwohner an den Betriebskosten des Tierheims zu beteiligen. Der Gemeinderat bewilligte dem Tierschutzverein daraufhin ohne Anerkennung einer Rechtspflicht rückwirkend für 2010 einen Betrag von 6000 Euro. Seit dem 1. Januar 2011 besteht der Tierschutzverein auf eine Einzelabrechnung der Unterbringungskosten. Diese bestehen aus Pensions- und Tierarztkosten.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 57 Katzen, zwei Hunde und eine Wasseragame innerhalb der Halbjahresfrist vermittelt. Im Schnitt wurden die Tiere in den vergangenen fünf Jahren nach 49 Tagen vermittelt.