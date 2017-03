Tiengen Weltgebetstag in Tiengen mit Buffet

Weltgebetstag in Tiengen mit Buffet

Weltgebetstag der Frauen: Besucher genießen im Pfarrsaal philippinische Speisen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Philippinische Speisen wurden im Rahmen des Weltgebetstags der Frauen in Tiengen angeboten. Zuvor gab es einen ökumenischen Wortgottesdienst in der Mariä-Himmelfahrts-Kirche. Die Liturgie war durch Frauen von den Philippinen mit dem Motto „ Was ist denn fair“? erarbeitet worden. Beim anschließenden Beisammensein im Pfarrsaal konnten Spezialitäten aus dem asiatischen Land gekostet werden. Bild: Theresia Rüdiger