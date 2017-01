Weißer Ring hat viel zu tun: Die Nachfrage nach Hilfe bleibt weiter hoch

Der Verein bietet Opfern von Verbrechern ein offenes Ohr und Unterstützung. In der Außenstelle Waldshut-Tiengen war das im vergangenen Jahr 63 Mal der Fall. Den Großteil macht die Opferhilfe nach Sexualdelikten aus.

Waldshut-Tiengen – Die Arbeit geht dem Weißen Ring nicht aus. Die Hilfsorganisation setzt sich für Menschen ein, die Opfer von Verbrechen wurden. In 63 Fällen konnten die zwölf Mitarbeiter der Außenstelle Waldshut-Tiengen im vergangenen Jahr Opfern bei deren Sorgen und Nöten unterstützen, teilt Siegfried Elis mit, der seit zwei Jahren Leiter der Außenstelle ist. Damit hat sich die Zahl auf dem Niveau des Vorjahres eingependelt. 2014 waren es noch über 20 Fälle weniger, damals aber auch noch mit weniger Mitarbeitern.

„Es zeigte sich auch 2016, dass allein durch anwesend sein und einfach nur zuhören, Opfern geholfen wird und diese dankbar dafür sind“, so Elis. Der Weiße Ring hilft allerdings nicht nur mit Rat, sondern auch mit finanzieller Tat. Bei acht Fällen stellten die Helfer einen anwaltlichen Beratungsscheck aus. Damit können die Betroffenen einen Anwalt ihrer Wahl aufsuchen und die Kosten für das Erstgespräch decken. In einem weiteren Fall wurde ein Scheck für eine psychotraumatologische Erstberatung ausgestellt. Einen „bedeutenden vierstelligen Betrag“ zahlte die Außenstelle Waldshut-Tiengen zudem an Opferhilfe aus. Gespendet wurde dagegen nur ein Betrag im dreistelligen Bereich, so die Jahresbilanz des Vereins.

„Gerade im Betrugsbereich erreichen manchmal die Schadenssummen solch astronomische Höhen, dass auch der Weiße Ring mit seiner materiellen Hilfe an seine Grenzen stößt“, erklärt Siegfried Elis. Umso wichtiger sei es, dem Opfer menschlich beistehen zu können.

Der größte Teil der Opferhilfe lag im Bereich der Sexualstraftaten, also beispielsweise Vergewaltigungen oder sexueller Missbrauch von Kindern. Dies war auch in den Vorjahren so. „Darunter auch Fälle, bei denen heute erwachsene Menschen als Kinder sexuell missbraucht wurden und nun von den dunklen Schatten eingeholt werden“, gibt Elis Einblick in die Arbeit des Weißen Rings. Bei Sexualdelikten sei auch meist das Umfeld des Opfers betroffen, auch ihnen müsse daher die menschliche Zuwendung der Helfer gelten. Die weiteren Verbrechen mit denen sich Opfer beim Weißen Ring meldeten, gingen von Raub, Betrug und Körperverletzung über Diebstahl und häusliche Gewalt, bis hin zu Mobbing, Stalking und Bedrohung.

Öfter als üblich begleiteten die Mitarbeiter Opfer zu Gerichtsverhandlungen. Dies war 2016 sechs Mal der Fall. „Die vergleichsweise hohe Zahl ist auch einem größeren Prozess Anfang des Jahres geschuldet“, so die Verantwortlichen. Die Unterstützung, die die Opfer erfahren, macht der Einsatz der Mitarbeiter möglich. Wie im Jahr 2015 wendeten die ehrenamtlichen Helfer etwa ein Drittel des Jahres für die Opferarbeit auf und legten weit über 5000 Kilometer zurück.

Vorträge

Auch Kriminalprävention gehört zu den Aufgabenbereichen des Weißen Rings. Bei acht Veranstaltungen informierte die Hilfsorganisation Mitbürger über Tricks und Kniffe von Betrügern. Dabei erreichten sie insgesamt 244 Personen. Auch in diesem Jahr hält der Verein gerne Vorträge, teilt Leiter Siegfried Elis mit. Die Vorträge sind kostenlos. Informationen gibt es unter Telefonnummer 0151/55 16 47 32.