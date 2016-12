WaldshutTiengen Weihnachtsgewinnspiel: Carmen Meier gewinnt den Hauptpreis

Beim großen Weihnachts-Gewinnspiel von SÜDKURIER Medienhaus, dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut und Aktionsgemeinschaft Tiengen wurden die Gewinner gezogen. Über den Hauptpreis, einen Toyota Aygo, freut sich Carmen Meier aus Tiengen. Oberbürgermeister Philipp Frank zog 15 Gewinner aus 100 000 Teilnehmerkarten.

Zum 18. Mal hat das große Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel Spannung und Freude in die Vorweihnachtszeit gebracht. Unzählige haben wieder bei ihren Einkäufen in Waldshut-Tiengener Geschäften Punkte gesammelt und auf Teilnahmekarten geklebt. Preise im Gesamtwert von über 42 000 Euro wurden vergeben. Über 200 Menschen konnten sich über Gewinne freuen. Am ausgiebigsten jubeln durfte gestern nach der Hauptverlosung die in Tiengen wohnende Carmen Meier. Sie gewann mit dem weißen Toyota Aygo 1.0, gestiftet vom Autohaus Tiefert und von SÜDKURIER und Alb-Bote, den diesjährigen Hauptpreis im Wert von 13 349 Euro.

"Das größte und schönste Weihnachtsgeschenk" Carmen Meier (37) hat beim 18. Waldshut-Tiengener Weihnachts- Gewinnspiel den Hauptpreis gewonnen und ist damit seit gestern stolze Besitzerin eines Toyota Aygo 1.0., gestiftet vom Autohaus Tiefert. Die Diplombetriebswirtin kommt aus Erzingen, wohnt aber seit über zehn Jahren in Tiengen. Sie ist verheiratet und hat ein kleines Kind.

(37) hat beim 18. Waldshut-Tiengener Weihnachts- Gewinnspiel den Hauptpreis gewonnen und ist damit seit gestern stolze Besitzerin eines Toyota Aygo 1.0., gestiftet vom Autohaus Tiefert. Die Diplombetriebswirtin kommt aus Erzingen, wohnt aber seit über zehn Jahren in Tiengen. Sie ist verheiratet und hat ein kleines Kind. Frau Meier, Frau Bader hat Ihnen gleich nach der Ziehung telefonisch die freudige Mitteilung überbracht, was ging da in Ihnen vor? Ich konnte es einfach nicht glauben. Hinzu kam, dass die Verbindung mehrmals unterbrochen wurde, ich dachte, da macht sich jemand einen Spaß. Als ich dann hörte, dass es sogar der Hauptpreis ist, habe ich einen Schrei abgelassen und meinen Mann angeschaut, der neben mir stand.

Haben Sie schon mehrmals beim Weihnachts-Gewinnspiel mitgemacht? Ja, sicher schon mindestens zehn Mal, immer so mit zwei Karten, aber noch nie was gewonnen. Dieses Mal habe ich drei Karten eingeworfen, meine Kleine hatte sie ziemlich verknuddelt, vielleicht hat das geholfen.

Können Sie das Auto gut gebrauchen? Wir haben zwar schon zwei, aber das eine ist ein Cabrio und mit einem kleinen Kind nicht so praktisch. Vielleicht verkaufen wir es, aber das müssen wir jetzt erst Mal in Ruhe überlegen. Der Toyota ist auf jeden Fall das größte, schönste und sicher auch teuerste Geschenk, das wir diese Weihnachten bekommen.

Fragen: Ursula Freudig

Weiterhin ermittelt wurden bei der Hauptverlosung die Gewinner von 14 Sachpreisen. Die Hauptverlosung ging unter der Regie von Vertretern der Organisatoren des Gewinnspiels, Aktionsgemeinschaft Tiengen, Werbe- und Förderungskreis Waldshut und SÜDKURIER Medienhaus, vor dem Tiengener Rathaus über die Bühne. Christa Bader und Heiko Spitznagel moderierten, Notar Ulrich Möckel beaufsichtigte die Ziehung. Zahlreiche Zaungäste verfolgten das Geschehen. Als Glücksbote war wie vergangenes Jahr, Oberbürgermeister Philipp Frank im Einsatz. Er griff tief in die prall gefüllten goldenen Boxen, um aus weit über 100 000 Teilnahmekarten die Gewinner zu ziehen.

Der erste Sachpreis, ein 65" Ultra-HD-Fernseher im Wert von 2199 Euro, gesponsert durch Medimax Electronic, geht an Marion Grimm aus Tiengen. Über einen Crosstrainer im Wert von 1995 Euro, gestiftet von Sporthouse, darf sich Anita Maier aus Allmut freuen. Der von Sperl Juwel gesponserte dritte Preis, eine Kette mit Anhänger im Wert von 1650 Euro, geht an Dirk Schupp aus Tiengen. Alle Gewinner sind in dieser Ausgabe auf einer extra Seite genannt und werden zusätzlich persönlich benachrichtigt. Am 12. Januar um 19.30 Uhr können sie im Rahmen einer kleinen Feier ihre Gewinne im Autohaus Tiefert in Waldshut in Empfang nehmen.