Waldshut-Tiengen Weihnachtsbaumverkauf: Das sind die Wünsche der Kunden

Reinhold Bächle verkauft in Waldshut Weihnachtsbäume. Er kennt die Geschmäcker der Kunden und weiß, worin sich die unterschiedlichen Generationen unterscheiden. Neben Klassikern wie die Nordmanntanne gibt es auch Tannen für Liebhaber, die einen besonderen Duft in der Wohnung verbreiten.

Noch bis 12 Uhr an Heiligabend werden die beiden Christbaumstände des Bächlehofs in Waldshut geöffnet sein. Landwirt Reinhold Bächle aus Rippolingen verkauft im Wallgraben die selbstgezüchteten Tannen, die von der klassischen Nordmanntanne bis hin zu speziellen Weihnachtsbäumen für Liebhaber reichen, ein Mitarbeiter bietet neben dem Parkhaus Kornhaus hauptsächlich Nordmanntannen sowie Adventsgestecke und andere Dekorationen an.

"Unsere Kunden sind größtenteils Stammkunden, die frische und spezielle Bäume wollen. Es gibt aber auch Firmen, Hotels und andere Einrichtungen, die wir mit großen Tannen beliefern", erklärt Reinhold Bächle. Die Landwirtschaft war früher nur ein Nebenerwerb für ihn, mittlerweile ist es sein Vollzeitjob. Auf ungefähr fünf Hektar auf dem Eggberg bei Bad Säckingen baut die Familie Bächle Weihnachtsbäume an. Neben den zwei Standorten in Waldshut werden die Christbäume auch in Weil am Rhein, in Binzen und auf dem Bächlehof in Rippolingen angeboten. Am vergangenen Samstag wurde auch in Bad Säckingen verkauft.

Kreisbrandmeister spricht über den Sicherheitsaspekt am Weihnachtsfest und gibt wichtige Tipps für den Umgang mit echten Kerzen auf dem Weihnachtsbaum. Herr Santl , Wohnungsbrände in der Weihnachtszeit sind nicht unüblich. Wie viele geschehen im Schnitt jährlich im Landkreis Waldshut? Die reinen Wohnungsbrände werden statistisch nicht erhoben. Wohnungs- und Zimmerbrände werden in die Klasse Brand mittel beziehungsweise Brand 2 eingestuft. Im Jahr 2015 wurden hier insgesamt 79 Einsätze im Landkreis verzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass ungefähr 50 Einsätze als Wohnungs- und Zimmerbrände einzustufen sind. Eine Zunahme der Wohnungs- und Zimmerbrände in der Advents- und Weihnachtszeit konnte in den vergangenen Jahren nicht festgestellt werden.

Was können Sie empfehlen, wenn man nicht auf echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum oder Adventskerzen verzichten will? Wenn für den Adventskranz und den Weihnachtsbaum echte Kerzen verwendet werden sollen, ist darauf zu achten, dass... a) möglichst frische, noch relativ feuchte Zweige und Bäume verwendet werden. b) die Kerzen auf Metallträger immer senkrecht ausgerichtet werden. c) die Kerzen nicht tropfend abbrennen. d) beim Baum über den Kerzen ausreichend Freiraum vorhanden ist und keine brennbaren Dekorationen vorhanden sind. e) immer jemand die brennenden Kerzen beobachtet. f) die Kerzen von der Baumspitze beginnend angezündet werden. g) die Kerzen vor dem Verlassen des Raumes von unten beginnend abgelöscht werden. h) die Kerzen möglichst nicht ausgepustet, sondern die Flamme mit einem Kerzenlöscher erstickt werden. i) ein Eimer Wasser griffbereit bereitsteht.

Welche weiteren Sicherheitstipps können Sie in Anbetracht der Weihnachtszeit geben? Weihnachtsbäume müssen einen sicheren Stand haben und sollten möglichst einen halben Meter von Möbeln, Vorhängen und Decken entfernt sein. Der Weihnachtsbaum darf die notwendigen Fluchtwege nicht behindern. Er darf deshalb niemals unmittelbar neben der Ausgangstüre aufgestellt werden. Als Beleuchtung sind elektrische Kerzen mit dem GS und VDE-Zeichen zu bevorzugen. Trockene Nadelbäume sind aufgrund der ätherischen Öle in den Nadeln leicht entzündlich und der Baum brennt explosionsartig. Aus diesem Grund sollte in unmittelbarer Nähe ein Druckwasserlöscher oder zumindest ein mit Wasser gefüllter Eimer greifbar sein. Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dennoch zu einem Brand kommen, ist unbedingt umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112 zu alarmieren.

Bächle erläutert, dass die Geschmäcker bei Weihnachtsbäumen sehr unterschiedlich sind: Bei der jüngeren Generation bemerkt er eine Tendenz zu eher buschigen Bäumen, ältere Generationen würden hingegen mehr Abstand zwischen den Astkränzen bevorzugen. "Im Prinzip müssen wir alles haben", berichtet er. Neben über zehn verschiedenen Sorten Nordmanntannen sind in seinem Angebot auch Nobilis, Douglasie, Kork, Colorado und Weißtannen zu finden. Diese speziellen Tannensorten sind laut Reinhold Bächle eher für Liebhaber geeignet.

"Im Gegensatz zur Nordmanntanne duften diese Tannen, wenn man in die Wohnung kommt." Das Alter der jeweiligen Bäume kann entweder durch das Ablesen der Baumringe oder durch das Zählen der Astkränze des Baumes ermittelt werden. Daran ist auch zu erkennen, dass ein Baum von Jahr zu Jahr schneller wächst, zwischen kleinen und großen Tannen liegen oft nur wenige Jahre.

Auch für ein möglichst problemloses Einrichten des Christbaumes hat Bächle einen Tipp parat: "Bei großen, buschigen Tannen bietet es sich an, die Bäume zuerst aufzustellen und das Netz danach zu entfernen." Wasser sei ebenfalls kein Fehler, damit die Tannen lange frisch und grün bleiben. Nur einmal bewässern reicht laut Bächle bei den Weihnachtsbäumen, die oft in warmen Wohnungen aufgestellt sind, nicht. Er empfiehlt, das Wasser nachzufüllen, sobald der Baumständer leer ist. Und welchen Weihnachtsbaum wird der Kenner selbst in seinem Wohnzimmer aufstellen? Reinhold Bächle gibt einen Einblick: "Meine Frau will eine Nordmanntanne."



