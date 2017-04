Drei große Schweizer Handelsketten intervenieren gegen die massive Abwanderung von Kaufkraft nach Deutschland. Ihr Ziel: Eidgenössische Einkaufstouristen, die sich die deutsche Mehrwertsteuer erstatten lassen, sollen ihre Waren künftig auch unterhalb der bisherigen 300-Franken-Grenze verzollen.

Wenn es nach drei Schweizer Einzelhandelsketten geht, sollen eidgenössische Einkaufstouristen nicht mehr wie bisher von der deutschen Mehrwertsteuer-Rückerstattung profitieren. Die Unternehmen Migros, Coop und Manor setzen sich als Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IGDHS) laut einem Schweizer Medienbericht für die Abschaffung der 300-Franken-Freigrenze ein. Dann müssten Schweizer Kunden grundsätzlich für alle Waren, die sie in Deutschland mehrwertsteuerfrei gekauft haben, in ihrem Heimatland die Umsatzsteuer entrichten.

In Grenzstädten wie Waldshut am Hochrhein sorgen die Schweizer Einkaufstouristen seit vielen Jahren für einen bedeutenden Anteil des Ladenumsatzes. Seit der Freigabe des Frankenkurses ist der Handel im Nachbarland durch die deutsche Konkurrenz noch stärker unter Druck geraten. Doch offenbar ist auch der eidgenössische Staat betroffen. Die Mehrwertsteuer-Einnahmen seien hinter dem Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung zurückgeblieben, so die Interessengemeinschaft. "Ein immer größerer Teil des Konsums wird nicht besteuert", steht in einem Arbeitspapier der IGDHS.

Nach Darlegung der Initiatoren wäre für die Abschaffung der 300-Franken-Grenze kein Gesetzgebungsverfahren notwendig. Eine Änderung der Zollverordnung würde ausreichen.