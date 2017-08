Waldshut-Tiengen Waldshuter Zoll: Limousinen-Chaffeur verhaftet

300 Euro bezahlen oder zehn Tage in der Justizvollzugsanstalt einsitzen – vor diese Wahl gestellt, zog ein 31-jähriger Mann die Begleichung seiner Geldstrafe vor. Der Chauffeur war an der Waldshuter Rheinbrücke von der Bundespolizei kontrolliert worden.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Dienstag gegen 14.40 Uhr am Waldshuter Grenzübergang die Insassen einer in Zürich/Schweiz zugelassenen Limousine. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Fahrer, einen 31-jährigen Mann, ein Haftbefehl der Waldshuter Justizbehörden vorliegt. Wegen Betruges war eine Geldstrafe von zehn Tagessätzen, ingesamt 300 Euro, ersatzweise zehn Tage Haft, zu vollstrecken. Vor die Wahl gestellt, an Ort und Stelle zu bezahlen oder die zehn Tage in der Justizvollzugsanstalt einzusitzen, entschied sich der Mann sehr schnell für die Bezahlung, berichtet die Bundespolizei.