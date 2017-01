Waldshut-Tiengen Waldshuter Spital: Das Neujahrsbaby 2017 heißt Leon

Nur gut zwei Stunden nach Mitternacht erblickte am Neujahrstag im Waldshuter Spital der kleine Leon das Licht der Welt. Über die Geburt freuen sich seine Eltern Sabrina und Günter Dezelski.

Exakt um 2.08 Uhr am Neujahrstag kam im Waldshuter Spital Leon als erstes Baby des Jahres 2017 zur Welt. Der eigentliche Geburtstermin wäre erst in zwei Wochen gewesen, aber der kleine Mann hatte es sich wohl anders überlegt. Es sei eine schnelle, komplikationslose Geburt gewesen, erklärte die stolze Mama Sabrina Dezelski.

Kurz vor Mitternacht hätten sie sich von ihrem Zuhause in Tiengen auf den Weg ins Krankenhaus gemacht und knapp zwei Stunden später war der kleine Leon schon da. Er sei die ganze Zeit bei seiner Frau geblieben, erzählt Günter Dezelski, Vater des kleinen Jungen. Beide sind überglücklich über ihren Erstgeborenen, der bei der Geburt 3 040 Gramm wogen und 51 Zentimeter groß war. Die Geburt begleitet hatten Hebamme Alexandra Speck und Bogdan Vulpe, Gynäkologe am Spital Waldshut. Sie hätten sich die ganze Zeit sehr wohl und rundum gut betreut gefühlt, so die Mutter. Sie sei froh das Baby bei sich im Zimmer haben zu dürfen. Bei Bedarf könne sie den Kleinen aber auch den Kinderkrankenschwestern der Geburtsstation überlassen.

Im Moment sind acht Mütter und sechs Kinder auf der Entbindungsstation. Zwei Mütter warten noch auf ihren Nachwuchs. Versorgt werden die werdenden Mütter von acht Hebammen. Über Silvester sei es ruhig gewesen, nur der kleine Leon habe sich auf den Weg gemacht, berichtete Elke Schlupf, leitende Hebamme am Spital. Im Jahr 2016 sind insgesamt 732 Kinder zur Welt gekommen; 2015 waren es 660.