Waldshut-Tiengen Waldshuter Schüler laufen für Flüchtlingskinder

Mir ihrem Sponsorenlauf am 11. Mai wollen Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Schulen Waldshut ihren Beitrag zur Unterstützung von jungen Flüchtlingen in Krisengebieten leisten. Start ist um 8 Uhr auf dem Sportplatz des TV Waldshut in der Schmittau.

Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Schulen in Waldshut setzen sich für Flüchtlingskinder in Not ein. Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Wir laufen für Unicef“ veranstaltet die Schule am Donnerstag, 11. Mai, einen Sponsorenlauf zugunsten von Unicef. Los geht es um 8 Uhr am Sportplatz des Turnvereins Waldshut in der Schmittenau. Enden wird die Aktion gegen 14 Uhr. Die Mädchen und Jungen folgen damit einem Aufruf des Fußballweltmeisters und Unicef-Paten Mats Hummels, der auch Schirmherr der Aktion „Wir laufen für Unicef“ ist. Im Vorfeld suchen sich die jungen Läufer Sponsoren, die bereit sind, pro gelaufener Runde oder für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag zu spenden. Mit dem Schülerlauf unterstützen Schüler in Deutschland Flüchtlingskinder in Krisen- und Kriegsgebieten. „Kaum ein Thema beschäftigt uns momentan so wie das Schicksal der vielen Flüchtlinge, die durch Krieg und Gewalt ihre Heimat verlassen müssen. Die Kinder und Jugendlichen auf der Flucht leiden ganz besonders unter dieser Situation.

Mit der Aktion setzen sich so viele junge Menschen hier in Deutschland für Gleichaltrige auf der ganzen Welt ein. Dafür sind wir sehr dankbar“, würdigt Soraya Wifling, Schulsprecherin und Leiterin der Unicef-Gruppe, den Einsatz der jungen Sportler. Sabrina Reichhart, Verbindungslehrerin der Schule, erklärt: „Unsere Schülerinnen und Schüler freuen sich, wenn sie durch den Benefizlauf etwas zum Positiven verändern können.“ Sponsoren für die Aktion werden noch gesucht. Wer die Aktion ebenfalls unterstützen möchte, ist eingeladen, für den guten Zweck mitzurennen.