Waldshut Waldshuter Narren übernehmen am Schmutzigen Donnschtig die Stadt - Mit Videos

Waldshuter Narren übernehmen am Schmutzigen Donnschtig die Stadt - Mit Videos

Wie in der ganzen Region sind auch in Waldshut die Narren unterwegs. Traditionell ging es um 5 Uhr mit dem Wecken los. SÜDKURIER Online war dabei.

Ein echter Narr in Waldshut ist ein Frühaufsteher. Morgens um 5 Uhr muss das Häs sitzen, denn die Stadt wartet am Schmutzigen Donnerstag darauf, geweckt zu werden. Wie die Tradition es will, zog es die Narro-Zunft mit Trommeln und Gesang durch die Straßen.

Um 6 Uhr stand dann die erste Stärkung an. Beim Mehlsuppenessen konnten die Narren bei guter Stimmung wieder zu Kräften kommen. Denn mit Schulbesuchen, Heringsessen und Kinderumzug es steht noch reichlich närrisches Programm an.