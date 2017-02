Waldshut Waldshuter Narren sind bereit für die Fasnacht

Narro-Zunft dekoriert Innenstadt. Das diesjährige Programm startet mit dem Verkauf der Narrenzeitung

Waldshut – Spätestens jetzt wird auch in der Waldshuter Innenstadt sichtbar: Die heiße Phase der Fasnacht steht kurz bevor. Die Dekoration in der Kaiserstraße ist angebracht und das Programm der Narro-Zunft steht. Zunftmeister Joe Keller: "Um die Dekoration abzurunden, bitten wir jetzt die Bürger, die Fasnachts-Fahnen anzubringen."

Zum ersten Mal in diesem Jahr fest in Narrenhand wird die Innenstadt am morgigen Samstag, 11. Februar, sein. Dann verkauft die Waldshuter Narro-Zunft die Narrenzeitung "de Geltedrummler". Zunftmeister Joe Keller verspricht: "Man wird uns in der Innenstadt hören." Auch der Vorverkauf für die Kappenabende am Freitag, 24. Februar, und Samstag, 25. Februar, startet am morgigen Samstag. Die Eintrittskarten sind von 9 bis 15 Uhr im Altbau der Heinrich-Hans-Jakob Schule erhältlich. Die Restkarten sind anschließend wie in den Vorjahren im Lichthaus Reinhard in der Waldshuter Kaiserstraße zu erwerben. Joe Keller: "Wir hoffen, dass zahlreiche Gäste die Kappenabende besuchen werden."

Am Donnerstag, 16. Februar, dem sogenannten Zweiten Faißen, wird um 20 Uhr auf dem zum Geltentrommler umdekorierten Brunnen vor dem Oberen Tor das Ehrenamt des Narros unter den Hansele ausgewürfelt. Zuvor gibt es einen Umzug der Narren durch die Kaiserstraße, begleitet vom Musikzug St. Florian.

Am Schmutzigen Dunschtig, 23. Februar, sind die Narren bereits ab 5 Uhr auf den Beinen und ziehen mit ihren Gelten zum traditionellen Wecken durch die Straßen. Nach der anschließenden Mehlsuppe im Rheinischen Hof geht es in Richtung der Schulen, Kindergärten und Behörden, um diese zu befreien und zu schließen. Mittags um 14.30 Uhr startet am Unteren Tor der Kinder- und Geltentrommlerumzug durch die Kaiserstraße, entsprechende Fasnachts-Verkleidung ist erwünscht.

Die Kappenabende am Fasnachts-Freitag und Samstag, 24. und 25. Februar, finden in der Grieshaberhalle im Ziegelfeld statt. Jeweils um 20 Uhr startet das Bühnenprogramm in der Grieshaberhalle im Ziegelfeld, mit anschließendem Barbetrieb bei Musik und Tanz mit Alexander Karle. Ebenfalls in der Grieshaberhalle startet am Fasnachtssonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr der Kinderball.

Am Fasnachtsmontag, 27. Februar, eröffnet die Narro-Zunft, gemeinsam mit den Waldstadtfägern um 11 Uhr die Närrische Gass in der Kaiserstraße, mit einem großem Guggenmusiktreffen und einer Partymeile.

Fasnachtsende

Die Fasnacht 2017 findet am Dienstag, 28. Februar, ein jähes Ende. Ab 19 Uhr begibt sich der närrische Trauerzug unter der Leitung der Junggesellenschaft 1468 Waldshut vom unteren Tor aus auf den Weg vor das Rathaus, wo der Narro als Symbolfigur der Fasnacht in Flammen aufgeht.