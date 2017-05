Waldshut Waldshuter Musiknacht: Innenstadt wird zur Konzertmeile

Achte Waldshuter Musiknacht in Innnenstadt. Zehn Bands und zwei DJs spielen in zwölf Lokalen. SÜDKURIER verlost bis Freitag fünf Mal zwei Eintrittskarten.

Waldshut – Die Waldshuter Musiknacht gehört mittlerweile zum festen Programm im Veranstaltungskalender der Stadt Waldshut-Tiengen. Am kommenden Samstag, 20. Mai, ab 21 Uhr ist es dann wieder soweit: Zwischen Unterem Tor und Bismarckstraße treten zehn Bands und zwei DJs in zwölf Lokalen in der Waldshuter Innenstadt auf. Unter dem Motto „Einmal bezahlen – überall dabei sein“ können die Besucher mit ihrem Eintrittsarmband von Lokal zu Lokal wechseln und die Bandbreite der unterschiedlichen Künstler genießen. Organisiert wird die Veranstaltung von X-Events. Veranstalter Frank Ockert erwartet, dass wieder 2500 Besucher kommen werden. „Die Musiknacht in Waldshut hat ein besonderes Flair, was beim Publikum gut ankommt.“

Die Organisatoren haben wieder unterschiedlichste Bands und Künstler aus verschiedenen musikalischen Himmelsrichtungen verpflichtet, um ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können. Ob Blues, Jazz, Rock’n’Roll, Salsa und Reggae, Rockcovers, Oldies, Country und Schlager, Funk, Soul oder Crossover – für jeden Geschmack und jedes Alter ist wieder etwas dabei, versprechen die Veranstalter. Es wird wieder die sogenannten Musiknacht-Armbänder geben, mit denen Besucher Zugang in alle teilnehmenden Lokale in der Stadt erhalten. Zusätzlich werden ab 17 Uhr alle Träger eines Musiknachtarmbandes kostenlos mit Bus und Bahn im WTV Tarifverbundssystem befördert.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien, im Getränkeland Wagner Tiengen, in der Tourist-Info Waldshut, beim Südkurier-Service-Center, in der Buchhandlung Kögel in Tiengen, im Eiscafé Cortina in Tiengen, bei der Shell-Tankstelle in Tiengen und online unter www.reservix.de. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen an den Eingangsbereichen der Gastronomien erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.

Bands und Lokale

Das SÜDKURIER-Medienhaus verlost zwei Mal zwei Eintrittsbändel für die Waldshuter Musiknacht. Und so geht’s: Einfach bis Freitag, 19. Mai, 12 Uhr, unter Telefon 01379/370 500 90 (0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz) anrufen. Das Stichwort lautet Musiknacht. Die Namen der Gewinner werden in der Samstagsausgabe veröffentlicht. Gegen Vorlage des Ausweises können die Gewinner die Eintittsbänder im Lokal Oscar’s in der Waldshuter Kaiserstraße 77 am Samstag abholen.

Rheinischer Hof Sääli, x-bluesive (Bluesrock/Blues); Rheinischer Hof Gaststube, Double Gum (Unplugged); Calypso Bar Lounge Restaurant, two a.m.

(Rock Kult/Rock Classics der 70er, 80er, 90er); Oscar’s Café Bar Bistro Lounge, DJ Franco (House-Kult/Black-Reggaton); Dolce Vita, Renato Pantera & Freunde (Brasilianische Musik/Latin); Herr Lehmann, Die Drukers (Deutschrock/Punk’n Hardrock auf gut Deutsch); Pinocchio Eiscafé, Yuri Avantaggiato (Italo Pop); Mona Lisa, Nightunes (Pop- & Rockcovers/Jazz/Pop/Rock); Journal Café-Bar Bistro, Michel & Friends – Duo (Unplugged-Kult/Rock & Pop); Casablanca, Giles R Edmunds (Pianist/Entertainer); New York Bistro, Crossing Neighbours (Deutschrock/Austria Pop, Rock & Popcovers); Feuerwehr-Keller, DJ Jay-Pe (Party-Kult/Mixed-Music).