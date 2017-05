vor 3 Stunden Herbert Schnäbele Exklusiv Tiengen Waldshuter Erzähler: In der Peter-Thumb-Kirche steht eine umfangreiche Renovierung an

Die Tiengener Pfarrkirche wurde zuletzt in den 70er Jahern umfangreich saniert. Bei einer Bestandsaufnahme wurde zum teil massive Schäden in und an der Kirche entdeckt. Diese sollen in zwei Phasen beseitigt werden. Allein die Außensanierung kostet 2,1 Millionen Euro.