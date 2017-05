Waldshut-Tiengen Waldshuter Erzähler: Die Peter-Thumb-Kirche ist das reifste Werk des Baumeisters

Peter Thumb erbaut die Tiengener Stadtpfarrkirche im Alter von 71 Jahren. Sie ist damit das reifste Bauwerk des Baumeisters. Jetzt nagt am barocken Kleinod der Stadt aber Zahn der Zeit, weswegen die Kirche umfangreich saniert werden muss.

Markant und erhaben prägt die Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ seit rund zweieinhalb Jahrhunderten das Bild Tiengens wie kaum ein anderes Gebäude. Einerseits in Konkurrenz, andererseits aber auch in baulicher Harmonie mit dem bereits ab dem 11. Jahrhundert erbauten Schloss, sowie mit dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Storchenturm thront das Gotteshaus über den Dächern der Stadt und vermittelt dem Betrachter fast ein wenig ehrfürchtig einen historischen Eindruck des Stadtbildes.

1753 bis 1755 von dem Vorarlberger Baumeister Peter Thumb erbaut, steht die Kirche in unmittelbarer Nähe zum Schloss auf einem nach Norden auslaufenden Felssporn mit historischer Vergangenheit. Hier hat man in den Jahren 1967/68 bei Ausgraben die vermutlichen Überreste eines Wachturmes aus der Römerzeit gefunden. Die erste urkundliche Erwähnung Tiengens erfolgte im Jahre 858 im Zusammenhang mit einer Schenkung eines Priesters Swab an das Kloster Rheinau. Dies lässt vermuten, dass hier bereits im 8. Jahrhundert eine Kirche vorhanden war. Aber spätestens bei der Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1112 dürfte eine romanische Kirche auf dem Kirchenbuck gestanden haben, da eine Erhebung zur Stadt ohne die Existenz einer Kirche nicht vorstellbar ist.

Den sicheren Nachweis einer kleineren Kirche, in der der Heilige Bernhard von Clairvaux im Jahre 1146 gepredigt hatte, hat man bei Ausgrabungen gefunden. Diese Kirche wurde im Laufe der Zeit mehrmals erweitert, bis Anfang des 15. Jahrhunderts eine gotische Kirche errichtet wurde. Graf Alwig von Sulz ließ 1571/1572 die Kirche mit einem wesentlichen Umbau im spätgotischen Stil quasi neu erbauen. Dieser damals schlichte Kirchenbau wurde 1681 restauriert (wohl in gewissem Sinne auch barockisiert) und nach 1720 wurde die beiden Nebenkapellen angebaut. Von der damaligen wuchtigen Chorturmanlage sind heute noch große Teile erhalten.

Ab etwa 1740 begannen die Klagen und Erkenntnisse über die zunehmende Baufälligkeit der Kirche und des Pfarrhauses. Daher verfügte am 10. Mai 1752 Fürst Joseph von Schwarzenberg regierungsamtlich den Um-, beziehungsweise Neubau der Kirche. Bei den Vorarbeiten für den Neubau, für den man nach zwei gescheiterten Versuchen mit anderen Baumeistern den berühmten Vorarlberger Barockbaumeister Peter Thumb berufen hatte, blieb der viereckige Turmunterbau bestehen. In diesem unteren Turmgeschoss, in dem sich jetzt die Sakristei befindet, sind heute noch Reste von Wandmalereien und Teile eines Sakramentshäuschens vorhanden.

Nach der Vertragsunterzeichnung mit Peter Thumb im April 1753 begann der Neubau, der bereits zuvor abgerissenen alten Kirche schon im Mai des gleichen Jahres. Bereits im Frühjahr 1754 wurde der Dachstuhl errichtet und am 10. Juni 1754 meldete der damalige Zimmermeister Mathis Schildknecht die Aufrichtung des Turmes. Am 4. Mai 1755 wurde die weitgehend fertiggestellte Kirche durch den damaligen Konstanzer Weihbischof Franz Karl Joseph von Fugger-Glött eingeweiht. Sie erhielt nach ihrem Erbauer den Namen Peter-Thumb-Kirche und wird als das reifste kirchliche Bauwerk des damals 71-jährigen Baumeisters bezeichnet.