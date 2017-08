Waldshut-Tiengen Waldshuter Chilbi: Thomas Adlung Bockgewinner

Der Gewinner des Bocks der 549. Waldshuter Chilbi heißt Thomas Adlung. Im zweiten Zähldurchgang fiel das mit einem Faden an einer Kerze befestigte Glas zu Boden.

Entscheidung im zweiten Durchgang: Der Gewinner des Bocks der 549. Waldshuter Chilbi heißt Thomas Adlung. Im zweiten Zähldurchgang fiel das mit einem Faden an einer Kerze befestigte Glas zu Boden. Mit der Losnummer 366 gewann so der Freund, Gönner und Ehemalige der Waldshuter Junggesellen den diesjährigen prächtigen Chilbi-Bock.



Zuvor hatten die Junggesellen 1000 Bocklose an ausgewählte Personen verkauft, wie Zunftmeister Werner Späth verlas. Bockgötti Gilberto Cammisa gratulierte und übergab "Gilberto, den Kreativen", wie das Tier getauft wurde, an den stolzen Gewinner.



Für den in Dogern lebenden Familienvater ist die diesjährige Waldshuter Chilbi ohnehin schon etwas Besonderes: Am Montagabend moderiert er zum ersten Mal das Wunschkonzert der Stadtmusik Waldshut im Festzelt. Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen und beliebten Wunschkonzert-Moderators Peter Kaiser an, der sich vergangenes Jahr von der Bühne verabschiedete.15 Jahre lang war Thomas Adlung Mitglied der Jungesellen-Zunft. Zwei Jahre davon leitete er als Zunftmeister ihre Geschicke. Er ist Mitglied der Ehemaligen in der Untergruppierung "Enten-Club".

Alle Bilder von der 549. Waldshuter Chilbi: