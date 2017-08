Waldshut-Tiengen Waldshuter Busbahnhof: Unbekannter schlägt Obdachlosen zusammen

42 Jahre altes Opfer kann sich an nichts erinnern. Zeuge kann Angaben machen, die Polizei hat mittlerweile einen Tatverdacht.

Am Montagnachmittag wurde beim Waldshuter Busbahnhof ein Mann zusammengeschlagen und nicht unerheblich verletzt. Der Vorfall spielte sich um 15.30 Uhr ab, wobei die Umstände noch im Dunkeln liegen, berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei befand sich das Opfer im Rettungswagen und wurde behandelt. Der 42-jährige Mann aus der Obdachlosenszene sei alkoholisiert gewesen und habe sich an nichts erinnern können oder wollen. Schließlich meldete sich ein Zeuge und gab an, dass das Opfer von einem Mann angegriffen und niedergeschlagen wurde. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Rheinufer. Die Fahndung nach ihm verlief ergebnislos. Die Polizei hat laut Polizeibericht vom Dienstag mittlerweile einen Tatverdacht und ermittelt wegen Körperverletzung.