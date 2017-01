Waldshut-Tiengen Waldshut erlebt derzeit eine kleine Erkältungswelle

Erkältungsfälle treten derzeit vermehrt auf. Der Waldshuter Internist Günther Maier erklärt den Unterschied zur echten Grippe.

Auch ein Fachmann bleibt nicht verschont: Ein Waldshuter Apotheker musste den Fototermin mit unserer Zeitung aufgrund einer starken Erkältung kurzfristig absagen. Erkrankungen sind zu dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Der Waldshuter Internist Günther Maier erklärt, weshalb die Ansteckungsgefahr beim Menschen im Winter höher ist als im Sommer: „Da es bei uns in der Region zu dieser Jahreszeit kalt und feucht ist, kann der Wasserdampf, den der Mensch ausatmet, nicht sofort verdunsten und Wassermoleküle samt Viren werden durch die Atmung übertragen. Man muss sich das Ganze wie bei einem Tennisball vorstellen, den man seinem Gegenüber zuspielt.“

In seiner Praxis, die er seit 30 Jahren betreibt, gibt es aktuell vermehrt Erkältungsfälle. Trotzdem findet er, dass die Bürger die Festtage gut überstanden hätten. Von einer Grippewelle kann man derzeit seiner Ansicht nach nicht sprechen und auch die Noroviren-Infektionen hätten ihren Höhepunkt bereits hinter sich.

Dem Gesundheitsamt Waldshut wurden von Ende Oktober bis 2. Januar labordiagnostische Nachweise von Influenzaviren bei acht Personen gemeldet, wie das Landratsamt Waldshut auf Anfrage berichtet. Bezüglich dem gehäuften Auftreten von Magen-Darm-Infektionen im Landkreis Waldshut fragte unsere Zeitung bei Eberhard Straub, Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamts in Waldshut, nach: "Im Winter und Frühjahr treten seit einigen Jahren in Deutschland regelmäßig gehäuft Magen-Darm-Entzündungen durch Noroviren auf. Im Landkreis Waldshut registriert das Gesundheitsamt seit Beginn der kalten Jahreszeit einen Anstieg der gemeldeten Norovirus-Infektionen. Krankheitsausbrüche mit Erbrechen und Durchfall wurden in den vergangenen Wochen auch aus zwei Dutzend Kindergärten sowie einzelnen Kliniken und Pflegeeinrichtungen gemeldet."

Vor dem Jahreswechsel sei das Aufkommen des Brechdurchfall-Virus höher gewesen, findet Ingrid Reich von der Apotheke am Seidenhof in Tiengen. Sie hingegen verzeichnet momentan eine Erkältungswelle. "Bei einer Erkältung ist es wichtig, dem Körper Ruhe zu gönnen, viel zu trinken und das Immunsystem durch Mikronährstoffe wie Vitamin C zu stärken", empfiehlt die Apothekerin. Erkältungsmittel, erläutert sie, würden zwar die Symptome einer Erkältung dämpfen, die Ursache hingegen aber nicht bekämpfen.

Eine gewöhnliche Erkältung sei manchmal nicht einfach von einer echten Grippe, die auch Influenza genannt wird, zu unterscheiden, meint Günther Maier. „Bei einer Grippe hat der Erkrankte Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen“, erklärt der 65-Jährige, „die Krankheit kann bis zu drei Wochen gehen. Eine Erkältung geht meistens nur eine Woche, hat eine kürzere Inkubationszeit und harmlosere Symptome.“

Weiterhin ändere sich die Oberfläche des Erkältungsvirus stetig, sodass dagegen kein Impfstoff entwickelt werden kann. „Die Influenzaviren hingegen haben eine langsamere Veränderung, deswegen hat man Zeit, den Impfstoff zu entwickeln und hofft, dass dieser wirkt“, erläutert Maier die Unterschiede. Er erklärt, dass es jährlich bis zu 1000 Todesfälle in Deutschland aufgrund von Influenza gibt, da vor allem bei älteren Menschen die Viren auch die inneren Organe angreifen und etwa eine Lungenentzündung auslösen können. Deswegen legt er auch allen Menschen, besonders denen, die mit alten Menschen und Kindern zu tun haben, eine Influenzaimpfung ans Herz. „Je mehr Leute sich impfen lassen, desto schlechter kann sich das Virus ausbreiten“, fasst er zusammen.

Noroviren in Waldshut

Eberhard Straub, Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamts in Waldshut, erklärt, was Noroviren sind und wie man einer Infektion vorbeugen kann:

Noroviren verursachen kurze, aber heftige Magen-Darm-Infektionen mit starkem Erbrechen, Bauchkrämpfen und Durchfällen. Die Beschwerden sind nach zwölf bis 60 Stunden abgeklungen. Die Erkrankung ist unangenehm, aber bei sonst gesunden Menschen nicht lebensbedrohlich. Gefahren bestehen für kleine Kinder und alte Menschen, wenn durch Erbrechen und Durchfall viel Flüssigkeit und Salze (Elektrolyte) verloren gehen. Infektionsvorbeugung: Eine Schutzimpfung gegen Noroviren steht nicht zur Verfügung. Folgende Hygienemaßnahmen sollten eingehalten werden: Der direkte körperliche Kontakt zu Erkrankten sollte vermieden werden. Nach Möglichkeit sollte nur eine Person die Pflege und Betreuung übernehmen. Gründliches Händewaschen mit Seife ist eine wichtige Maßnahme, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Zum Abtrocknen der Hände sollte jede Person ein eigenes Handtuch oder Einmal-Papierhandtücher verwenden. Beim Auftreten von Norovirus-Erkrankungen ist auch eine Händedesinfektion mit einem viruswirksamen, alkoholischen Desinfektionsmittel eine sinnvolle Maßnahme. Ein genereller Einsatz von Desinfektionsmitteln ist im privaten Haushalt in der Regel nicht erforderlich. (dru)

