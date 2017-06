Waldshut-Tiengen Waldshut bekommt ein zweites Landratsamt

In Waldshut soll neben dem bestehenden Landratsamt am Ochsenbuckel ein zweites Landratsamt entstehen. Der Neubau soll die acht über die Stadt verteilten Standorte ersetzen. Zur Option stehen ein eigenfinanzierter Neubau oder der Bau des Gebäudes durch einen Privatinvestor, bei dem sich der Landkreis dann einmietet.

Kreis Waldshut – Die Kreisstadt bekommt ein zweites Landratsamt. Der Neubau, vermutlich auf dem alten Badenwerks-Gelände in der Gartenstraße, soll die Büroräume von acht Gebäuden ersetzen, in denen die Verwaltung in Waldshut-Tiengen Außenstellen unterhält. Dem Kreistag liegt ein Gutachten vor, nach dem ein Neubau billiger ist, als die Miete und der Unterhalt für die Altbauten.

Der Kreistag beauftragte die Verwaltung damit, einen Grundsatzbeschluss zu einem Neubau vorzubereiten. Hauptsächlich geht es um die Frage, ob ein eigenes Bauvorhaben angegangen wird oder ob sich der Kreis bei einem privaten Investor einmietet. Abgesehen von der Zulassungsstelle im Gewerbepark Hochrhein soll die Verwaltung des Kreises in Waldshut dann in zwei Gebäuden, der heutigen Kaiserstraße 110 und in der Gartenstraße 3 bis 9, konzentriert sein.

Der zusätzliche Platzbedarf nach dem 1984 bezogenen Hauptsitz am Ochsenbuckel in Waldshut ist nur zum kleinen Teil die Folge neuer Personalstellen. 2005 kamen etliche Sonderbehörden des Landes, vom Gesundheitsamt bis zum Forst, unter das Dach des Landkreises. Zum anderen wächst die Zahl der Köpfe in der Verwaltung durch die Zunahme der Teilzeitarbeit.

Im Juni 2014 beauftragte die Verwaltung die Beratungsfirma Combine mit einer Analyse der Wirtschaftlichkeit der Liegenschaften in der Kreisstadt. Anlass war auch der anstehende Sanierungsbedarf bei allen Gebäuden. Landrat Martin Kistler und Amtsleiter Markus Siebold präsentierten dem Kreisrat nun die Vergleichszahlen und sahen im Fazit deutliche Vorteile für die Neubaulösung. Dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Qualität der Lösung. Die Gewinnung von Mitarbeitern werde für die Behörde wohl eine Herausforderung der Zukunft, so der Landrat. Organisatorisch ist beabsichtigt, den großen Sozialbereich der Behörde im Neubau zusammenzuführen

"Klar für ein zentrales Gebäude" sprach sich Kreisrat Harald Würtenberger (FW) aus, verbunden mit der Erwartung, dass mit der neuen Büroorganisation auch Einspareffekte, Synergien, möglich werden. Mit dem kalkulierten Plus von zwei Köpfen pro Jahr sei er keinesfalls einverstanden. In die Richtung Synergieeffekte ging auch Erhard Graunke (FDP). Da müsse "Bewegung reinkommen". Einsparpotenziale sieht auch der Landrat, etwa durch die Zusammenlegung von Sekretariaten, Kistler sieht aber auch Grenzen. Neue Aufgaben wie zum Beispiel das Unterhaltsvorschussgesetz bräuchten neues Personal. Staatliche Aufgaben müsse die Behörde einfach erfüllen. Im übrigen "müssen wir uns mit unserem Personal nicht verstecken, was Wirtschaftlichkeit angeht", so der Landrat.

Auch die SPD-Kreistagssprecherin Karin Rehbock-Zureich hält die Richtung Neubau für sinnvoll. Klaus Denzinger signalisierte Zustimmung für seine FDP-Fraktion, bat aber, das privat finanzierte Modell nicht von Anfang an auszuschließen. Ruth Cremer-Ricken (Grüne) neigt dazu, bei der Tilgung der Baukosten zunächst mit höheren Summen einzusteigen, um künftigen Generationen keine so hohe Schuldenlast zu hinterlassen. Für den Landrat durchaus ein Thema, die finanzielle Belastung "muss aber noch zu schultern sein". Michael Thater (FW) erhofft sich in Sachen Finanzierung noch Alternativen.

Die zwei Varianten und ihre Kosten