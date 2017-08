Waldshut-Tiengen Waldshut-Tiengens Ortsteile stellen sich vor: Darum ist Detzeln so besonders

Leben in den Ortsteilen: Detzeln wartet mit regem Vereinsleben, gutem Zusammenhalt und der Oswald Kapelle, ein historisches Kleinod aus dem 16. Jahrhundert, auf. Zudem ist das 300-Seelen-Dorf Vorreiter in Sachen Sauberkeit. Warum, erfahren Sie hier.

Detzeln – Auch wenn sie ihre politische Selbstständigkeit verloren haben, ihren individuellen Charakter haben die Stadtteile Waldshut-Tiengens sich erhalten. Jede Ortschaft hat eine eigene Geschichte, jede hat spezielle Aktivitäten, Besonderheiten und Wünsche. So auch Detzeln. Keine zehn Minuten mit dem Auto und das 300-Seelen-Dorf im Steinatal ist von Tiengen aus erreicht. Ortsvorsteherin ist seit 2014 Esther Koch. Bevor sie mit ihrer Familie 2010 nach Detzeln kam, hatte sie schon mehrere Ortswechsel erlebt. „Aber noch nirgendwo habe ich mich so schnell so gut aufgenommen gefühlt wie in Detzeln, man kann hier richtig gut leben“, sagt sie und erzählt vom guten Zusammenhalt der Detzelner, den Brunnenfesten der Landfrauen und dem Kindergarten, den auch die Breitenfelder und Krenkinger Kinder besuchen.

Landfrauen, Männergesangverein, Tezzilnheimer Schtudehägler (Guggenmusik), die Freiwillige Feuerwehr sowie die Fernsehinteressengemeinschaft und die Schlachthausbetreibergesellschaft sind die Vereine Detzelns. Fußball gespielt wird im SC Krenkingen auf dem Detzelner Sportplatz. Die Vereine helfen auch mit, wenn für bestimmte Projekte Einsatz gefragt ist. Erst vor Kurzem haben die Detzelner mit Unterstützung des Männergesangvereins die Finanzierung einer neuen Orgel für die Maria Königin Kirche gestemmt, die sie in den 50er Jahren in Eigenregie selbst gebaut haben. Die Oswald Kapelle, ein historisches, unter Denkmalschutz stehendes Kleinod aus dem 16. Jahrhundert, war für das wachsende Detzeln zu klein geworden. Aber auch sie wurde dank der Unterstützung der Detzelner mehrmals renoviert und ist in einem guten Zustand.

Sogar Vorbild für andere Gemeinden ist Detzeln geworden: Die Hundebesitzerin und engagierte Bürgerin Rosmarie Kyas – sie ist auch Detzelns Messnerin – hat vor etwa sieben Jahre in Eigeninitiative kleine Eimer mit Plastikbeuteln darin, aufgestellt. 17 gibt es mittlerweile in Detzeln, die Rosmarie Kyas regelmäßig auf ihren Touren leert. Detzeln hat damit das Problem mit den Hinterlassenschaften der Hunde weitgehend in den Griff bekommen, ohne auf teure Robydogs zurückzugreifen. Zur Dorfgemeinschaft gehören auch etliche Zugezogene. Das 2010 eingerichtete Neubaugebiet „Breitäcker“ hat guten Zulauf. Um das Kennenlernen zu erleichtern, hat dort zum zweiten Mal eine Art Bürgerhock stattgefunden.

Wie in allen Dörfern, hat auch in Detzeln ein struktureller Wandel stattgefunden. Es gibt nur noch zwei Vollerwerbslandwirte. Alles in allem ist Ortsvorsteherin Esther Koch zufrieden, wie es in Detzeln läuft, verschweigt aber auch nicht die „Baustellen“: „Unser Internet ist noch immer nicht schnell genug und der Handyempfang könnte auch besser sein.“ Besonders weh tut ihr die Situation im Ochsen: Das italienische Lokal „La Taverna del Nano“, das dort im März diesen Jahres eröffnet hatte, ist seit Kurzem wieder zu – vorübergehend wie Esther Koch hofft. Genaueres ist nicht bekannt.

Die Geschichte

Detzeln wurde erstmals im 8. Jahrhundert mit dem Namen Tezzilnheim erwähnt. Der Ort gehörte einst verschiedenen Grundherren, darunter auch den Herren von Krenkingen. 1480 fiel Detzeln an das Kloster St. Blasien. Nach Auflösung des Klosters 1806 gehörte es zum Großherzogtum Baden. 1971 wurde Detzeln Tiengen eingemeindet, das seit 1975 mit Waldshut die große Kreisstadt Waldshut-Tiengen bildet.