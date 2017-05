SPD, CDU und Freie Wähler halten am Freibad-Beschluss vom 3. April fest. Grüne und einzelne Stadträte sehen in der Millionen-Spende dagegen eine Chance zur Sanierung des Waldshuter Freibads. OB Philipp Frank kennt den anonymen Spender.

Rund zwei Wochen nach Bekanntwerden der Millionen-Spende für die Sanierung des Waldshuter Freibads wurde am Montagabend im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung klar, dass die Mehrheit des Gemeinderats dem Angebot kritisch gegenüber steht. Offen bleibt aber, wie es jetzt weitergeht und ob der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Spende abstimmen wird. Voraussetzung dafür wäre ein entsprechender Antrag, der von mindestens fünf Stadträten gestellt werden müsste (ein Sechstel des Gremiums).Oberbürgermeister Philipp Frank informierte in der Sitzung, dass sich der Spender bei ihm telefonisch gemeldet habe und die Ernsthaftigkeit seiner Absicht unterstrichen habe. Er sprach von einer "Wahnsinnsgeste", aber auch von einem "unmoralischen Angebot"."Unter dem Strich heißt das, dass mit Geld eine politische Entscheidung korrigiert werden soll. Nicht die Demokratie soll also das letzte Wort haben, sondern das Geld." Weiter stellte er fest, dass eine Million Euro zwar viel Geld sei, es aber keine vier Millionen Euro sind, die für die Sanierung benötigt würden. Und auch die drei Bedingungen, an die die Million geknüpft sind, beschäftigen den OB.CDU, SPD und Freie Wähler machten in der Sitzung deutlich, dass sie mehrheitlich trotz der Million weiter hinter dem Beschluss vom 3. April stehen. Der besagt, dass nur ein Bad saniert wird, und zwar das Tiengener.Helmut Maier, Fraktionsvorsitzender der CDU, und Gerhard Vollmer, Fraktionsvorsitzender der SPD, waren sich einig, dass sich die Stadträte die Entscheidung vom 3. April nicht leicht gemacht hätten. Maier: "Für uns hat sich trotz Spende nichts verändert, außer, dass der Sponsor mit der Erhöhung seiner Summe von 250.000 Euro auf eine Million den Druck auf uns erhöhen will." Für ihn stehe fest, dass die Stadt die Restsumme von mindestens drei Millionen Euro nicht stemmen könne. Helmut Maier: "Wir können die Million nicht annehmen."Wie OB Frank sieht auch Gerhard Vollmer die Bedingungen, die an die Spende geknüpft sind, problematisch. Freie Wähler Fraktionsvorsitzender Harald Würtenberger fasste klare Worte: "Es wird versucht, uns aufs Glatteis zu führen. Wir werden verführt, um den Beschluss zu ändern." Weiter sagte Würtenberger: "Es wäre fatal, wenn wir uns das Bad auflasten. Ich wäre aber bereit, dem Verein Pro Freibad Waldshut das Bad für einen Euro zu überlassen. Das wäre für mich die einzige Alternative."Eine Chance für den Erhalt des Waldshuter Freibads sieht Petra Thyen von den Grünen. Sie gab in der Sitzung zu bedenken, dass sich der Gemeinderat damals nicht entschieden habe, das Waldshuter Bad nicht zu sanieren. Es sei eine finanzielle Entscheidung gewesen. "Jetzt frage ich mich, warum man die Million nicht nehmen sollte, wenn ein Sponsor bereit ist, das Geld zu geben." Weiter sagte Petra Thyen, dass der Verein Pro Freibad Waldshut Konzepte entwickelt habe, wie man das Waldshuter Bad kostengünstig sanieren könnte. Auch zu den Betriebskosten habe der Verein bereits Ideen. Petra Thyen: "Wir müssen mit Pro Freibad ins Gespräch kommen."

Die Bedingungen

Für CDU-Stadtrat Peter Kaiser hat sich die Grundlage des Beschlusses durch die Millionen-Spende geändert. "Über die Jahre könnte noch mehr Geld zusammen kommen, so dass eine Sanierung der Technik denkbar wäre." Dazu informierte Christiane Maier, Vorsitzende des Vereins Pro Freibad Waldshut, auf Nachfrage dieser Zeitung, dass das Treuhandkonto, auf dem die Million liegt, auch offen für weitere Spenden ist, die dann ebenfalls an die selben Bedingungen geknüpft seien. Peter Kaiser sagte, er sehe keine Beeinflussung der politischen Lage, denn damals sei die Grundlage ebenfalls betriebswirtschaftlich gewesen. Er gab weiter zu bedenken, dass bei der Entscheidung das Hauptthema die Sanierungskosten gewesen seien und nicht die Betriebskosten.SPD-Stadträtin Claudia Hecht: "Die Mehrheit hat beschlossen, dass Tiengen saniert wird. Besprochen wurde aber nicht, ob es beispielsweise erweitert werden kann und ob mehr Parkplätze geschaffen werden können." Man könnte jetzt überlegen, ob man zwei Badformen anbietet. Würde Tiengen zu einem Naturbad, lägen die Kosten bei rund 1,9 Millionen Euro."SPD-Stadträtin Sylvia Döbele: "Ich könnte mir vorstellen, dass der Verein die Spende annimmt." Weil aber auch die Stadt mit im Boot sitzt, sei es für sie wichtig, dass der Spender in keinerlei Geschäftsbeziehungen mit der Stadt steht. Eine Handvoll Mitglieder des Vereins Pro Freibad Waldshut verfolgte interessiert die Diskussion im Gemeinderat. Die Mitglieder appellierten in der Bürgerfragestunde an die Stadträte, dem Verein eine Chance zu geben, denn es werde doch von Seiten des OB immer wieder betont, das Waldshut-Tiengen eine Mitmachstadt sei.Der anonyme Spender hat seine Millionen-Spende an drei Bedingungen geknüpft. Diese sind: Der Gemeinderat ändert seine Entscheidung vom 3. April und sichert den dauerhaften Betrieb des Freibades Waldshut zu. Des weiteren soll die Verwaltung des Betriebes wie auch die Abwicklung der Sanierung in den Händen der Stadt Waldshut-Tiengen bleiben. Letzte Bedingung ist, dass die Sanierungspläne vom Verein Pro Freibad Waldshut akzeptiert werden. Grundsätzlich ist es laut OB Philipp Frank zwar möglich, Gemeinderats-Entscheidungen auf den Prüfstand zu stellen. Dafür muss sich aber die Entscheidungsgrundlage wesentlich geändert haben.