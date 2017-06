Waldshut-Tiengen Waldshut-Tiengener Sommernächte locken mit Jazz bis Didgeridoo

Bei den diesjährigen Waldshut-Tiengener Sommernächten lockt für Musikliebhaber wieder gute Unterhaltung bei freiem Eintritt. Das Programm wird von verschiedenen Orchestern und Musikvereinen dargeboten.

Diverse Musikveranstaltungen werden in der Reihe "Waldshut-Tiengener Sommernächte" in der Doppelstadt, wie auch in den einzelnen Ortschaften angeboten. Die musikalische Unterhaltung bei freiem Eintritt wird von verschiedenen Orchestern und Musikvereinen dargeboten. Es treten unter anderem das Akkordeon-Orchester Tiengen und der Singkreis Eschbach auf.