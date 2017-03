Waldshut-Tiengen Waldshut-Tiengener Gemeinderat wählt Bürgermeister: Das sind die Kandidaten

Stadträte entscheiden in der öffentliche Sitzung am Montag, 3. April, wer Erster Beigeordneter wird. Drei Bewerber kommen in engere Auswahl. Alle Kandidaten sind von außerhalb.

Der Waldshut-Tiengener Gemeinderat entscheidet am kommenden Montag, 3. April, wer ab dem 1. Mai Erster Beigeordneter der Großen Kreisstadt werden soll. Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 10. März hatten 13 Kandidaten Interesse am Amt des Bürgermeisters bekundet. Die Fraktionsvorsitzenden haben sich zusammen mit Oberbürgermeister Philipp Frank jetzt auf drei Kandidaten festgelegt, die in die engere Auswahl für das Amt kommen. Bei allen drei Bewerbern handelt es sich um externe Kandidaten. Zwei von ihnen werden sich in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 1. April vorstellen. Bei einem dritten Bewerber aus Freiburg war der Stadt bis gestern nicht bekannt, ob er seine Kandidatur aufrecht erhalten will. Gewählt ist dann, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der Stadträte erhält.

Bei den beiden eindeutigen Kandidaten handelt es sich um Diplom-Verwaltungswirt Joachim Baumert aus Hilzingen und Bauingenieur und Architekt Siegfried Kupferer aus Rheinfelden. Zu den künftigen Aufgaben des Bürgermeisters gehören die Bereiche Bauverwaltung, Planungsamt einschließlich Baurecht, Hochbauamt, Tiefbauamt, Baubetriebshof und Stadtgärtnerei. Somit fallen Großprojekte wie die Sanierung der Stadthalle in Waldshut in den Zuständigkeitsbereich des Ersten Beigeordneten. Auch um die Sanierungsprojekte in den Innenstädten von Waldshut und Tiengen sowie Freibäder, Kornhaus in Waldshut, Feuerwehrgerätehaus in Waldshut und Brandschutz in den städtischen Gebäuden muss sich der künftige Bürgermeister kümmern. OB Philipp Frank sagte dieser Zeitung nach Ende des Bewerbungsfrist: „Unter dem Strich braucht es für die erfolgreiche Besetzung der Position eine Persönlichkeit, die neben der fachlichen auch die persönliche Kompetenz mitbringt, um die bauliche Entwicklung positiv zu gestalten.“

Nachdem der bisherige Erste Beigeordnete Martin Gruner zum 1. Februar zurückgetreten war, hat die Stadt die Stelle öffentlich ausgeschrieben. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist haben 13 Kandidaten ihr Interesse bekundet – alles ausschließlich Männer. Als es im Jahr 2014 um die Bürgermeister-Nachfolge des pensionierten Manfred Beck ging, gab es sechs Bewerber. Davon kamen zwei in die engere Wahl, darunter Martin Gruner.

Bürgermeister

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates: Montag, 3. April, 18 Uhr, katholisches Gemeindehaus in Waldshut, Adolph-Kolping-Saal, Eisenbahnstraße 29

Die Amtszeit eines Bürgermeisters beträgt acht Jahre. Bewerben können sich Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Das Gehalt beläuft sich laut Landeskommunalbesoldungsgesetz für den Ersten Beigeordneten einer Stadt von bis zu 30 00 Einwohner auf 6430 Euro bis 6810 Euro.

Das sind die Bewerber

Aus 13 Bewerbern haben sich die Fraktionsvorsitzenden auf drei geeinigt. Zwei von ihnen stellen sich dem Gremium am Montag vor. Beim Dritten war bis gestern unsicher, ob er seine Kandidatur aufrecht erhält.