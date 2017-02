Waldshut-Tiengen Waldshut-Tiengen: Spitäler belasten städtischen Haushalt

Gemeinderat stimmt dem Haushaltsplan 2017 mehrheitlich zu. FDP-Fraktion votiert mit Kritik an Oberbürgermeister Philipp Frank geschlossen dagegen. Entscheidung über Sanierung der Freibäder Waldshut und Tiengen fällt erst im Laufe des Jahres.

Der Haushaltsplan für das laufende Jahr steht. Ungewöhnlich spät hat der Waldshut-Tiengener Gemeinderat am Montagabend dem Zahlenwerk mit großer Mehrheit zugestimmt. Die FDP-Fraktion um Harald Ebi stimmte allerdings geschlossen dagegen; verbunden mit einer deutlichen Kritik an Oberbürgermeister Philipp Frank. Mehrere Finanzspritzen in Millionenhöhe an die Spitäler Hochrhein GmbH belasten den Haushalt stark. Laut OB Frank so stark, dass das Regierungspräsidium nur mit viel Zureden bereit sei, den Etat 2017 zu genehmigen. Um ihn ausgleichen zu können, müssen Kredite in Höhe von 4,8 Millionen Euro aufgenommen werden. Weitere Belastungen ergeben sich aus dem vorgeschriebenen Brandschutz an öffentlichen Gebäuden. Wie es mit den Freibädern Waldshut und Tiengen weitergeht, soll erst im Laufe des Jahres entschieden werden.

Für OB Philipp Frank markiert der Haushalt 2017 „den Auftakt einer zwingend erforderlichen Haushaltskonsolidierung“, da die Stadt allles andere als auf Rosen gebettet sei. Als Gründe führte er unter anderem „weitreichende Investitionsentscheidungen, vor allen zwischen 2013 und 2015“ an. Gemeint ist damit die Sanierung der Waldshuter Stadthalle mit Hallenbad und Saunalandschaft. Hinzu, so Frank, komme das „Bauchschmerzthema Spitäler“.

Frank: „Allein in den letzten zwölf Monaten mussten Stadt und Landkreis 23 Millionen Euro Liquiditätshilfe leisten – davon wir als Mehrheitsgesellschafter 13,8 Millionen Euro.“ Nun sei allerdings „unsere Belastungsgrenze erreicht“. Denn: „Die Genehmigungsfähigkeit unseres Haushalts wäre bei allen weiteren Gaben an die Spitäler Hochrhein GmbH in Frage gestellt.“ Dies bedeute konkret, dass es von Seiten der Stadt für die Spitäler Hochrhein GmbH keine weiteren finanziellen Leistungen mehr geben dürfe. Der Gemeinderat zog im weiteren Verlauf der Sitzung dann auch die entsprechenden Konsequenzen und beauftragte den OB, Schritte zum Ausstieg aus der GmbH einzuleiten.

Bitter räche sich nun, als weitere Belastung des Haushalts, das Thema Brandschutz. Der OB: „Hier hat sich in den vergangenen Jahren einiges angestaut.“ Um öffentliche Gebäude wie Schulen, Sport- und Veranstaltungshallen auch in Zukunft nutzen zu können, stehen dieses Jahr 3,8 Millionen Euro für Brandschutzmaßnahmen bereit.

Zudem soll weiter investiert werden. So in den Ausbau des Internets mit netto 650 000 Euro, 134 000 Euro in Möbel und Smartboards für Schulen, 100 000 Euro für Niederflur-Bushaltestellen, 85 000 Euro in die Erneuerung der Rohrbrücke in Gurtweil sowie 340 000 für ein neues Feuerwehrfahrzeug. 1,1 Millionen Euro sollen in die Erschließung der neuen Baugebiete Am Kaltenbach und Homburg fließen. Für die Sanierungsprogramme der Innenstädte Waldshut und Tiengen sind 1,3 Millionen Euro eingeplant (siehe Seite Tiengen). Und 9,3 Millionen Euro fallen dieses Jahr für die Sanierung der Stadthalle Waldshut an.

Um wieder mehr Spielraum zu haben, bleibe es aus Sicht von OB Frank „unverzichtbar“, dass der Haushalt von „Schwerstbelastungen wie beispielsweise dem Krankenhaus“ befreit wird und begonnene Großprojekte im geplanten Zeit- und Kostenrahmen zum Abschluss gebracht werden. Außerdem: Anstehende Entscheidungen wie die Zukunft der Freibäder „im Rahmen unserer Möglichkeiten“ treffen.



Die Abstimmung

Vor der endgültigen Abstimmung lehnte der Gemeinderat den Antrag der SPD-Fraktion ab, für die Bahnhöfe Waldshut und Tiengen Fahrradboxen anzuschaffen. Grund: Die Kosten dafür würden sich auf je 130 000 Euro belaufen. Ebenfalls keine Mehrheit fand der Antrag der Freien Wähler, den Personalstand in der Verwaltung auf den Stand vom 31. Dezember 2016 zu deckeln.



Der Haushalt

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2017 der Stadt Waldshut-Tiengen beträgt 97,5 Millionen Euro. Davon entfallen 73,7 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 23,8 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. 2016 hatte der Etat noch ein Volumen von 89,8 Millionen Euro. Das Investitionsvolumen umfasst 23,8 Millionen Euro, wobei davon zwei Millionen Euro für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigt werden. 10,7 Millionen Euro fließen in städtische Baumaßnahmen.